Il existe aujourd'hui de nombreuses marques de smartphones disponibles dans le monde. Mais une trône au-dessus de tous les autres dans la masse des appareils aujourd'hui actifs.
Il y a presque vingt ans, Steve Jobs nous présentait le tout premier iPhone, l'appareil qui allait faire du smartphone l'outil indispensable qu'il est aujourd'hui devenu. Et si, pour fêter son anniversaire, Apple devrait lancer un smartphone prêt à marquer les esprits, avant cela, la marque à la pomme croquée peut se réjouir d'une autre réussite, qui la place à nouveau au sommet.
Près de 25% des smartphones en activité dans le monde sont des iPhone
On le sait, Apple était en 2025 la firme qui avait vendu le plus de smartphones à travers la planète. Mais quelle marque pourrait bien se targuer de compter le plus de smartphones actifs sur Terre ? Eh bien, si l'on en croit les chiffres rassemblés par Counterpoint… ce serait une fois encore Apple !
En effet, presque 25% des smartphones actifs dans le monde l'an dernier étaient des iPhone. Samsung est lui bien derrière, avec moins de 20% des smartphones dans les poches des êtres humains siglés de son logo. À eux deux, ils rassemblent 44% des smartphones en circulation aujourd'hui.
Le succès d'Apple ? Une loyauté de ses clients à toute épreuve
Toujours d'après la même source, les huit premiers membres de ce classement ont tous dépassé les 200 millions d'appareils aujourd'hui actifs à travers la planète. Mais seuls Apple est Samsung peuvent se targuer de compter plus d'un milliard de smartphone en activité. Et Counterpoint est particulièrement laudateur quant au cas de la firme de Cupertino.
« Apple est en tête du classement mondial […], avec environ un smartphone actif sur quatre étant un iPhone. Cela s'explique par la forte fidélité des utilisateurs, un écosystème iOS profond et des services étroitement intégrés. En 2025, Apple a ajouté plus de nouveaux smartphones nets que les sept autres principaux équipementiers réunis. Cela souligne sa capacité à attirer et à fidéliser les utilisateurs sur un marché mature » est-il ainsi noté.