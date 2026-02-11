On le sait, Apple était en 2025 la firme qui avait vendu le plus de smartphones à travers la planète. Mais quelle marque pourrait bien se targuer de compter le plus de smartphones actifs sur Terre ? Eh bien, si l'on en croit les chiffres rassemblés par Counterpoint… ce serait une fois encore Apple !

En effet, presque 25% des smartphones actifs dans le monde l'an dernier étaient des iPhone. Samsung est lui bien derrière, avec moins de 20% des smartphones dans les poches des êtres humains siglés de son logo. À eux deux, ils rassemblent 44% des smartphones en circulation aujourd'hui.