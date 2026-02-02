Google Chrome poursuit sa mue autour de l’intelligence artificielle avec l’arrivée d’un nouvel outil de création visuelle intégré. Désormais, les utilisateurs peuvent générer et modifier des visuels sans quitter leur fenêtre de navigation grâce à Nano Banana, le générateur d'images maison de Google.
L’assistant Gemini poursuit son intégration au sein de Chrome avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Le navigateur accueille notamment une barre latérale interactive, des outils visuels intégrés et une fonction d’auto-navigation encore en cours de test. L’ensemble s’adresse en priorité aux utilisateurs qui multiplient les usages en ligne et souhaitent limiter les allers-retours entre les onglets et les services Google.
Nano Banana : la génération d’images s’intègre directement à Chrome
Jusqu'à présent réservé à l'application Gemini, Nano Banana s'installe maintenant dans Chrome. Cette évolution permet de concevoir ou retoucher des images sans ouvrir de nouvel onglet ni manipuler de fichiers externes. L'ensemble des opérations s'effectue via la barre latérale, qui accompagne l'utilisateur tout au long de sa navigation.
Cette interface permanente offre un accès constant à l'assistant IA, quel que soit l'onglet consulté. Les utilisateurs peuvent ainsi poursuivre leurs échanges avec Gemini sans perdre le fil de leur travail en cours. D'après les retours recueillis en interne chez Google, cette approche séduit particulièrement ceux qui comparent des produits, organisent des événements ou consultent simultanément plusieurs sources d'information. Le gain de temps s'avère non négligeable pour ceux qui apprécient jongler entre différentes tâches sans multiplier les fenêtres ouvertes.
Gemini puise dans les services Google pour répondre aux requêtes
Gemini exploite la fonctionnalité « Applications Connectées » pour puiser dans Gmail, Agenda et d'autres services Google. Lors d’une présentation interne, un employé a ainsi obtenu les dates de vacances scolaires de ses enfants à partir d’une simple requête, sans fournir de précision supplémentaire. L’assistant a directement extrait l’information depuis la messagerie.
Le géant de Mountain View teste également une fonction d’auto-navigation auprès des abonnés AI Pro et Ultra américains. L’idée consiste à retrouver un article acheté en ligne par le passé, puis à automatiser son rachat. Lors des démonstrations, le processus s’est toutefois montré lent et nécessite une validation manuelle à chaque étape sensible, notamment pour les identifiants et le paiement.
À ce stade, l’intégration de ces fonctionnalités dans Chrome reste limitée à certains marchés, notamment les États-Unis. Google n’a pas encore communiqué de calendrier concernant un déploiement en France.