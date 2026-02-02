Jusqu'à présent réservé à l'application Gemini, Nano Banana s'installe maintenant dans Chrome. Cette évolution permet de concevoir ou retoucher des images sans ouvrir de nouvel onglet ni manipuler de fichiers externes. L'ensemble des opérations s'effectue via la barre latérale, qui accompagne l'utilisateur tout au long de sa navigation.

Cette interface permanente offre un accès constant à l'assistant IA, quel que soit l'onglet consulté. Les utilisateurs peuvent ainsi poursuivre leurs échanges avec Gemini sans perdre le fil de leur travail en cours. D'après les retours recueillis en interne chez Google, cette approche séduit particulièrement ceux qui comparent des produits, organisent des événements ou consultent simultanément plusieurs sources d'information. Le gain de temps s'avère non négligeable pour ceux qui apprécient jongler entre différentes tâches sans multiplier les fenêtres ouvertes.