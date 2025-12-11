Si les détenteurs d'un smartphone Android profitent déjà de Gemini directement incorporé à Chrome, ce n'est pas le cas de ceux qui possèdent un iPhone. Mais ça devrait bientôt changer : la fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis pour ceux dont le navigateur est en anglais. Et il y a fort à parier qu'elle sera, par la suite, introduite aux autres marchés de Google.