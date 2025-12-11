Google commence à intégrer Gemini dans l'application de Google Chrome sur iOS. Un coup de massue pour la pré-installée Safari ?
Décidément, Google est en grande forme. Le géant de Mountain View surfe sur le succès de Gemini 3, qui le repositionne sur le devant de la scène en matière d'intelligence artificielle (IA). Et pour faire fructifier tout cela, la société intègre son modèle dans l'ensemble de ses produits, de quoi lui permettre d'atteindre le plus d'utilisateurs possible. C'est, bien entendu, le cas de son navigateur phare Google Chrome.
Google commence le déploiement
Si les détenteurs d'un smartphone Android profitent déjà de Gemini directement incorporé à Chrome, ce n'est pas le cas de ceux qui possèdent un iPhone. Mais ça devrait bientôt changer : la fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis pour ceux dont le navigateur est en anglais. Et il y a fort à parier qu'elle sera, par la suite, introduite aux autres marchés de Google.
Les retours des premiers utilisateurs sont là, et on peut s'attendre à une expérience similaire à ce qui est proposé sur Android. Dès que la fonctionnalité est activée, l'icône située à gauche de la barre d'adresse, aujourd'hui la petite caméra de Google Lens, laisse place à un pictogramme de page marqué du logo étincelle de Gemini.
Appuyer sur ce bouton ouvre un panneau qui propose deux choix : « Rechercher sur l'écran », c'est-à-dire la fonctionnalité Lens, ou « Demander à Gemini ». Si l'on opte pour cette seconde option, une fenêtre dédiée à l'IA apparaît brièvement avec son halo lumineux à quatre couleurs. Le navigateur transmet alors l'URL de la page en cours à l’IA, avec la possibilité d'interrompre le partage à tout moment.
Ça sert à quoi, concrètement ?
Dès lors, plusieurs raccourcis destinés à accélérer l'usage sont proposés. Le premier fournit les points essentiels et les idées clés du contenu consulté quand le second, lui, génère une série de questions-réponses à partir de la page et de sources proches.
D'autres requêtes sont suggérées, on peut par exemple reformuler un concept complexe, s'entraîner sur un nouveau sujet en posant des questions, adapter une recette en fonction de contraintes alimentaires ou encore, comparer des informations pour en tirer une recommandation personnalisée.
Les réponses de Gemini s'affichent en superposition, tandis que la page reste visible en arrière-plan. L'utilisateur peut même lancer une nouvelle discussion depuis un bouton dédié en haut à droite, et accéder à un menu supplémentaire qui repose sur le Liquid Glass d'iOS.
De quoi laisser Safari sur le carreau pour les détenteurs d'iPhone amateurs d'IA ? Car si le navigateur de la marque à la pomme intègre les fonctionnalités Apple Intelligence, leurs limites sont fréquemment pointées du doigt.