Le principal intérêt de cette mise à jour repose sur ce que Google nomme le « geospatial reasoning ». Il s’agit d’une couche d’analyse qui permet à l’intelligence artificielle de penser à travers différents types de données terrestres. Concrètement, plutôt que de se limiter à indiquer la zone dans laquelle un cyclone pourrait toucher terre, la technologie identifie les quartiers susceptibles d’être inondés, le nombre d’habitants concernés et les infrastructures les plus fragiles. L’organisation GiveDirectly utilise déjà le système pour repérer les foyers nécessitant une aide financière après une crue.

Comme l'indique le géant de Mountain View dans son communiqué de presse, « pour résoudre un problème complexe, vous devez voir l'image complète ». Grâce à ce raisonnement géospatial, Google Earth ne se limite plus à la cartographie : les utilisateurs peuvent désormais poser des questions en langage naturel, comme « trouve les proliférations d’algues » ou « montre où les rivières se sont asséchées ».

Gemini analyse les images satellites pour détecter des motifs qu’il fallait auparavant des jours à identifier à l’aide de scripts SIG spécifiques. Un responsable municipal peut ainsi croiser prévisions de crues et densité de population afin de localiser en quelques minutes les hôpitaux ou lignes électriques les plus menacés.