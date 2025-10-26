Google fusionne son IA Gemini avec des décennies de données satellitaires et météorologiques pour repérer à la fois les zones à risque et les populations vulnérables. Objectif : passer d’une gestion réactive des catastrophes à une anticipation des crises humanitaires.
Le géant californien a annoncé récemment qu’il combinait son modèle Gemini avec des décennies de données météorologiques, démographiques et satellitaires au sein de Google Earth. Cette architecture permet d'établir des corrélations entre phénomènes physiques et répercussions humaines, en prévoyant simultanément la trajectoire d'une tempête et les groupes les plus vulnérables sur son passage.
L’IA de Google Earth, voir venir la catastrophe avant qu’elle ne frappe ?
Le principal intérêt de cette mise à jour repose sur ce que Google nomme le « geospatial reasoning ». Il s’agit d’une couche d’analyse qui permet à l’intelligence artificielle de penser à travers différents types de données terrestres. Concrètement, plutôt que de se limiter à indiquer la zone dans laquelle un cyclone pourrait toucher terre, la technologie identifie les quartiers susceptibles d’être inondés, le nombre d’habitants concernés et les infrastructures les plus fragiles. L’organisation GiveDirectly utilise déjà le système pour repérer les foyers nécessitant une aide financière après une crue.
Comme l'indique le géant de Mountain View dans son communiqué de presse, « pour résoudre un problème complexe, vous devez voir l'image complète ». Grâce à ce raisonnement géospatial, Google Earth ne se limite plus à la cartographie : les utilisateurs peuvent désormais poser des questions en langage naturel, comme « trouve les proliférations d’algues » ou « montre où les rivières se sont asséchées ».
Gemini analyse les images satellites pour détecter des motifs qu’il fallait auparavant des jours à identifier à l’aide de scripts SIG spécifiques. Un responsable municipal peut ainsi croiser prévisions de crues et densité de population afin de localiser en quelques minutes les hôpitaux ou lignes électriques les plus menacés.
Un dispositif qui renforce la préparation des secours
Google étend également ces outils à son service Cloud, afin que gouvernements, ONG et entreprises puissent les associer à leurs propres bases de données. Un programme de test réservé à un cercle restreint d’utilisateurs permet déjà de croiser ces modèles avec des informations locales pour suivre, par exemple, la progression de la végétation autour des lignes électriques ou la pollution à proximité des écoles.
D'après Google, son système de prévision des inondations protège déjà plus de deux milliards de personnes et ses alertes ont touché quinze millions d’habitants lors des incendies de Californie cette année. Avec Gemini, la nouvelle mission de la firme américaine est désormais d’aider les secours à anticiper les catastrophes et à repérer plus vite ceux qui auront besoin d’aide.
