Le satellite Landsat 9 a transmis ses premiers clichés de la Terre

À la suite de l’acquisition de ces nouveaux clichés, le directeur de la NASA, Bill Nelson a annoncé que :



« Les premières images de Landsat 9 reflètent le changement critique qui

s’opère à la surface de notre planète et font progresser cette mission de la NASA en partenariat avec l'U.S Geological Survey (Institut d'études géologiques des États-Unis, ndlr), qui permet de recueillir des informations précieuses sur les terres et les côtes depuis l’espace. Ce programme n’a pas seulement le pouvoir d’améliorer les conditions de vie sur Terre, il a également celui de sauver des vies ».

À mesure que le changement climatique s’intensifie, donnant

lieu des conditions météo de plus en plus extrêmes, cette déclaration confirme les observations qui sont faites depuis presque 50 ans. La NASA affirme que ces données permettront d’aider l’humanité à gérer les ressources naturelles et à acquérir une meilleure compréhension du changement climatique.

Le satellite Landsat 9 remplace le Landsat 7, le 8 étant toujours

opérationnel. L’innovation de ce dernier modèle repose sur sa capacité à

différencier jusqu’à 16 000 nuances d’une plage de couleurs donnée, ce qui rend davantage visibles les changements à la surface de la planète. La phase test durera environ 100 jours afin de calibrer le système et les instruments. L’USGS succèdera ensuite à la NASA dans la direction du programme, qui recueillera quotidiennement 1 500 images sous une fréquence de révolution de huit jours.