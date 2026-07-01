Le palmarès du satellite force le respect. Il est le premier Sentinel à avoir décollé, il a aussi été le premier engin à tester en conditions réelles des communications laser, une technologie qui permet de transmettre les données vers la Terre bien plus vite qu'avec les ondes radio classiques. Il a aussi survécu, on vous le disait en intro, à un choc de débris, avec des fragments de satellites ou de fusées qui filent en orbite à des vitesses vertigineuses. L'impact lui a laissé une marque bien visible, sans jamais entamer ses performances. L'ESA souligne même son rôle récent dans l'essor de l'intelligence artificielle, désormais utilisée pour traiter plus vite et plus finement l'immense volume de données radar qu'il envoie.