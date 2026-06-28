Le groupe de travail AIRL (Atmospheric Impacts of Re-entry and Launch), constitué en novembre 2023 à l'initiative de l'Agence spatiale européenne et du Comité européen des sciences spatiales, a conçu un programme de recherche sur 24 mois, baptisé SPHERE. L'idée est d'aller chercher les données là où elles se trouvent, donc directement dans l'atmosphère, grâce à des avions équipés de capteurs, des ballons capables de monter jusqu'à 40 km d'altitude pour prélever des échantillons d'air stratosphérique, et des fusées-sondes qui peuvent atteindre la mésosphère, une zone encore largement inaccessible, comprise entre 50 et 100 km de hauteur. Ces mesures de terrain seront ensuite combinées à des expériences menées en laboratoire, avant d'être intégrées dans des modèles informatiques capables de simuler l'évolution de l'atmosphère à l'échelle planétaire, et d'estimer concrètement ce que le boom spatial lui fait subir. Le budget nécessaire a été estimé entre 6,4 et 8,7 millions d'euros.