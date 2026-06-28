Les rentrées atmosphériques de satellites libèrent des métaux dans la stratosphère à des niveaux qui excèdent désormais les apports météoritiques naturels. Un rapport scientifique européen majeur réclame une action urgente pour évaluer les risques sur l'ozone et le climat.
Il y a dix ans, moins de 300 satellites étaient lancés par an dans le monde. En 2025, ce chiffre dépassait 2 800, et les projections ne laissent entrevoir aucun ralentissement. Ce que l'on réalise aujourd'hui, c'est que chacun de ces objets finira un jour par retomber : en brûlant dans les couches supérieures de l'atmosphère, il libère des métaux et des particules qui s'accumulent progressivement dans la stratosphère, cette fine enveloppe gazeuse située entre 12 et 50 km d'altitude, où se trouve la couche d'ozone.
Aluminium, cuivre, plomb, lithium sont quelques-uns éléments que l'on retrouve en quantités croissantes là où, jusqu'ici, seuls les météorites en apportaient. Le secteur spatial grossit à une vitesse que la science peine à suivre, et ce décalage inquiète les chercheurs.
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Des satellites qui brûlent à la rentrée contaminent la stratosphère, et les scientifiques s'alarment
Un livre blanc, signé par une cinquantaine de chercheurs européens et américains vient d'être publié sous l'égide du Comité européen des sciences spatiales (ESSC). Le constat de départ est pourtant presque banal, quand on dit notamment que le secteur spatial grossit dix fois plus vite que notre capacité à en mesurer les effets. Mais pour avoir les idées claires, il faut savoir que depuis 2015, le nombre annuel de satellites lancés a été multiplié par dix.
Le problème, c'est ce qui se passe à la descente. Quand un satellite finit sa vie en orbite, il ne disparaît pas proprement ou d'un coup de baguette magique. Non, il brûle dans la mésosphère, entre 40 et 100 km d'altitude, en libérant des gaz et des particules métalliques. Dans le lot, on a de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du lithium, soit autant d'éléments qui sédimentent progressivement jusqu'à la stratosphère, à des concentrations croissantes.
Le danger n'est plus une théorie. En 2023, la campagne aéroportée SABRE a révélé qu'environ 10 % des particules d'aérosols stratosphériques, prélevées à 19 km d'altitude, contenaient des métaux issus de l'ablation de satellites. Deux éléments rares, le niobium et l'hafnium, caractéristiques de composants très spécifiques de lanceurs, ont apporté une preuve irréfutable de cette origine spatiale. Pour l'aluminium, le cuivre, le plomb et le lithium, les apports humains dépassent désormais ceux d'origine météoritique.
L'ozone, le climat et les écosystèmes dans le collimateur des émissions spatiales
Pensez bien que ces particules ne font pas que passer. Certaines offrent des surfaces sur lesquelles des réactions chimiques transforment des espèces halogénées en radicaux destructeurs pour l'ozone. D'autres peuvent servir de noyaux à la formation de nuages stratosphériques polaires, qui accélèrent sa destruction. Un problème que l'on pensait en bonne voie de résolution revient, en quelque sorte, par la porte de service spatiale, si vous nous permettez la formule.
Il y a même un paradoxe réglementaire au cœur de tout cela. Pour limiter les risques de collision orbitale, les régulations imposent désormais une désorbitation en moins de cinq ans, au lieu de vingt-cinq. La stratégie dite « Design for Demise » pousse les fabricants à concevoir des satellites qui brûlent entièrement à la rentrée. Bonne intention, certes, mais effet pervers, car plus d'ablation, et plus d'émissions. En 2024, la masse anthropique rentrant dans l'atmosphère représentait déjà 20 à 40 % des apports naturels d'origine cosmique, un chiffre promis à grimper encore.
Au-delà de l'ozone, les chercheurs pointent d'autres menaces. Les particules de carbone suie émises au lancement peuvent modifier le bilan radiatif de la stratosphère. Et les métaux lourds comme le cuivre ou le zinc, déposés en surface aux hautes latitudes, pourraient s'accumuler dans les écosystèmes et représenter des risques pour la faune, la flore et la santé humaine.
Récupérer les satellites plutôt que les brûler, la piste qui réconcilierait écologie et économie spatiale
Le groupe de travail AIRL (Atmospheric Impacts of Re-entry and Launch), constitué en novembre 2023 à l'initiative de l'Agence spatiale européenne et du Comité européen des sciences spatiales, a conçu un programme de recherche sur 24 mois, baptisé SPHERE. L'idée est d'aller chercher les données là où elles se trouvent, donc directement dans l'atmosphère, grâce à des avions équipés de capteurs, des ballons capables de monter jusqu'à 40 km d'altitude pour prélever des échantillons d'air stratosphérique, et des fusées-sondes qui peuvent atteindre la mésosphère, une zone encore largement inaccessible, comprise entre 50 et 100 km de hauteur. Ces mesures de terrain seront ensuite combinées à des expériences menées en laboratoire, avant d'être intégrées dans des modèles informatiques capables de simuler l'évolution de l'atmosphère à l'échelle planétaire, et d'estimer concrètement ce que le boom spatial lui fait subir. Le budget nécessaire a été estimé entre 6,4 et 8,7 millions d'euros.
Le rapport déplore aussi un certain vide juridique. Aujourd'hui, lorsqu'un opérateur obtient une licence de lancement, les évaluations environnementales imposées se concentrent essentiellement sur l'impact local (bruit, qualité de l'air au sol, risques pour les populations proches du site). Ce que ces satellites libèrent dans la stratosphère en brûlant des années plus tard, à des milliers de kilomètres de là, n'entre dans aucune case. Les auteurs du rapport demandent une mise à jour urgente de ces cadres légaux, pour y intégrer les effets chimiques des rentrées atmosphériques sur l'atmosphère supérieure, et notamment sur l'ozone. Un chantier que les cinquante signataires jugent aussi pressant que le programme de recherche lui-même. Si la science avance plus vite que le droit, le cadre légal risque de se retrouver obsolète avant même d'avoir été adapté.
Et si la meilleure réponse était aussi la plus pragmatique ? Le livre blanc rappelle que des technologies de rentrée contrôlée existent déjà, comme les boucliers thermiques radiatifs, et les décélérateurs aérodynamiques gonflables, qui permettent de récupérer des satellites, plutôt que de les incinérer. Avec pour résultat quasiment zéro émission d'ablation, et la récupération de matières premières critiques comme l'aluminium ou le lithium, que l'Union européenne s'évertue par ailleurs à sécuriser dans ses chaînes d'approvisionnement. Les brûler dans la stratosphère commence à ressembler à un luxe que personne ne peut plus vraiment se permettre.