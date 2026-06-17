Pour embarquer plus de « passagers », il a fallu augmenter encore un peu plus la puissance de la fusée. Et tout le mérite revient aux boosters P160C, qui font leur baptême du feu ce mercredi. Ces propulseurs d'appoint, les gros cylindres accrochés autour du corps central de la fusée, fonctionnent avec du propergol solide, un carburant qui ressemble un peu à de la gomme, qui brûle de façon continue et irréversible, une fois allumé. Dérivés du P120C, leur moteur a été allongé d'un mètre (de 13,5 à 14,5 m), pour porter le chargement à 156 tonnes, au lieu de 142. Résultat, attendez-vous à 3 800 kN de poussée par booster, et un gain de performances de 10 à 15 % en orbite basse.