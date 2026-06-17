Ce mercredi 17 juin, Ariane 6 s'élance depuis Kourou avec 36 satellites Amazon Leo dans sa coiffe, un record absolu pour la fusée européenne. À suivre en direct, à partir de 13h00, heure de Paris.
Ariane 6 décolle depuis le Centre spatial guyanais, à Kourou ce mercredi 17 juin 2026, pour sa troisième mission consécutive en faveur du client Amazon Leo. À son bord cette fois, 36 satellites, contre 32 précédemment, à placer en orbite basse, et une charge utile d'environ 22 tonnes. Pour monter d'un cran justement, le lanceur embarque pour la première fois ses nouveaux boosters P160C, quatre au total, plus puissants de 10 à 15 %. Tout cela est à vivre en direct sur notre site ici-même et sur YouTube, dès 13h00.
Ariane 6 et Amazon Leo, une année 2026 déjà historique, avec un nouveau lancement
La belle histoire continue entre Arianespace et Amazon. Le 12 février 2026, ce jour-là, Ariane 6 réalisait son premier vol commercial en configuration Ariane 64, avec quatre boosters au lieu de deux, en plaçant 32 satellites Amazon Leo en orbite basse à 465 km d'altitude. Un coup d'essai transformé, qui ouvrait officiellement le bal du contrat de 18 missions signé entre l'entreprise française et le géant américain, qui à terme sera un vrai concurrent au SpaceX d'Elon Musk.
Deux mois et demi plus tard, le 30 avril, ce fut au tour de la mission VA268 avec, sur le pas de tir, la même formule à 32 nouveaux satellites, pour un nouveau succès. La constellation Amazon Leo dépassait alors les 300 unités en orbite. Aujourd'hui, Arianespace passe la vitesse supérieure avec, à son bord, 36 satellites, soit quatre de plus, et une masse totale jamais atteinte par la famille Ariane.
Pour embarquer plus de « passagers », il a fallu augmenter encore un peu plus la puissance de la fusée. Et tout le mérite revient aux boosters P160C, qui font leur baptême du feu ce mercredi. Ces propulseurs d'appoint, les gros cylindres accrochés autour du corps central de la fusée, fonctionnent avec du propergol solide, un carburant qui ressemble un peu à de la gomme, qui brûle de façon continue et irréversible, une fois allumé. Dérivés du P120C, leur moteur a été allongé d'un mètre (de 13,5 à 14,5 m), pour porter le chargement à 156 tonnes, au lieu de 142. Résultat, attendez-vous à 3 800 kN de poussée par booster, et un gain de performances de 10 à 15 % en orbite basse.
Tout ce qu'il faut savoir avant de suivre le lancement d'Ariane 6 en direct
Quelques mots sur les étapes du vol VA269 (LE-03). De son décollage à la séparation du dernier satellite, les différentes étapes doivent durer jusqu'à 1 heure et 51 minutes. Tout s'enclenche sept secondes avant le lâcher, avec le moteur cryogénique Vulcain 2.1 qui entre en chauffe le premier, le temps d'une vérification technique avant que les amarres ne se relâchent. Les quatre boosters P160C s'allument alors au décollage, et les cinq moteurs réunis développent 16 600 kN de poussée totale pour arracher 900 tonnes du sol. Ils brûlent un peu plus de deux minutes avant de se détacher à 86 km d'altitude.
On continue avec la coiffe, l'ogive de 20 mètres de haut qui protège les satellites pendant l'ascension, est larguée à 131 km d'altitude, au-delà de l'atmosphère, où plus rien ne les menace. L'étage principal s'éjecte lui aussi à 267 km, ses réservoirs épuisés, et il laisse les rênes au moteur Vinci. Rallumable à volonté, ce dernier s'allume à trois reprises : deux fois pour élever les satellites jusqu'à 465 km, et une dernière fois pour désorbiter l'étage supérieur, l'empêcher de devenir un déchet spatial, 2h40 après le décollage.
Pour ne rien rater du spectacle, vous pouvez suivre tout ça en vidéo sur notre site ou depuis la chaîne YouTube d'Arianespace. L'émission démarre dès 13h00 heure de Paris, le live autour de 13h25, un peu moins d'une demi-heure avant la fenêtre de tir (13h53–14h22), avec des reportages de fond et une foule d'informations utiles autour de la mission. À l'issue du vol, Arianespace aura déjà placé 100 satellites Amazon Leo en orbite depuis le début de l'année, sur les plus de 3 000 que la constellation devra compter à terme.