Dans les larges allées du Centre spatial guyanais de Kourou, tout est prêt ou presque pour ce qui sera peut-être le vol le plus ambitieux d'Ariane 6 à ce jour. Le mercredi 17 juin prochain, le lanceur franco-européen s'élancera avec 36 satellites Amazon Leo dans sa coiffe, soit quatre de plus que lors de ses deux précédentes missions. Ce nombre record de satellites embarqués à bord du lanceur est possible grâce aux boosters P160C, plus puissants, qui voleront pour la toute première fois.