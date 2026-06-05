Ces nouveaux boosters P160C, plus puissants que leurs prédécesseurs les P120C, vont équiper Ariane 6 pour un vol inaugural à fort enjeu. Pour la première fois, le lanceur européen transportera la charge utile la plus lourde de son histoire. Et ce sera dans le cadre du VA269, troisième mission Amazon Leo de l'année, dont le décollage, qui n'a pas été encore officialisé (ni même sa fenêtre de tir), devrait intervenir ce mois-ci, comme on le constate sur le site de réservation du Centre spatial guyanais..