Arianespace a confirmé que le prochain vol d'Ariane 6, qui embarquera des satellites d'Amazon Leo, se fera pour la première fois avec ses boosters P160C, encore plus puissants que ceux utilisés jusqu'à maintenant.
Jeudi, Arianespace a officialisé l'arrivée des propulseurs P160C dans la zone de lancement du prochain vol d'Ariane, VA269, à Kourou en Guyane. Ces nouveaux boosters, chargés de 156 tonnes de propergol solide contre 142 pour les P120C, voleront pour la toute première fois lors de cette mission. Probablement prévu ce mois de juin, le VA269 sera le troisième lancement de l'année pour la constellation Amazon Leo avec la fusée franco-européenne.
Ariane 6 s'équipe de propulseurs P160C plus puissants que les P120C
Ces nouveaux boosters P160C, plus puissants que leurs prédécesseurs les P120C, vont équiper Ariane 6 pour un vol inaugural à fort enjeu. Pour la première fois, le lanceur européen transportera la charge utile la plus lourde de son histoire. Et ce sera dans le cadre du VA269, troisième mission Amazon Leo de l'année, dont le décollage, qui n'a pas été encore officialisé (ni même sa fenêtre de tir), devrait intervenir ce mois-ci, comme on le constate sur le site de réservation du Centre spatial guyanais..
Alors concrètement, qu'est-ce qui change avec ces boosters P160C, par rapport aux P120C ? Tout se fait en quelques dizaines de centimètres. En fait, le compartiment carburant des P160C a effectivement été allongé d'un mètre, pour y loger 156 tonnes de propergol solide, contre 142 pour les P120C. En configuration Ariane 64, avec quatre boosters fixés au lanceur, le gain en puissance brute est significatif.
Mais attention, évitons les confusions et précisions que malgré ce surplus d'énergie, ArianeGroup n'a pas bouleversé l'architecture globale du lanceur. Les P160C conservent le même diamètre et les mêmes interfaces que les P120C, avec des ajustements structurels internes qui compensent l'allongement. Une évolution incrémentale, pensée pour ne pas perturber une chaîne de production qui monte en cadence.
Le lancement Amazon Leo le plus ambitieux d'Ariane 6 approche
Pour Amazon Leo, la mission VA269 sera le troisième lancement de l'année 2026 avec Arianespace (Amazon en a confié d'autres à l'Américain ULA notamment). Avec l'entreprise français, le vol VA267 du 12 février inaugurait avec succès la configuration Ariane 64 à quatre boosters, et le VA268 du 30 avril portait la constellation à 300 satellites en orbite. Le troisième acte sera ce mois-ci, avec une ambition décuplée grâce aux P160C.
Comme Arianespace l'annonce, le vol VA269 permettra à Ariane 6 de transporter « sa charge utile la plus lourde jamais transportée ». Avec la puissance supplémentaire des P160C, davantage de satellites pourront prendre place sous la coiffe. Ariane 6 et des boosters P120C se limitaient à 32 satellites embarqués. Sur ce marché des constellations en orbite basse de plus en plus concurrentiel, on comprend que chaque kilogramme a son importance.
Les propulseurs sont bien arrivés sur le site de lancement. Il ne reste plus qu'à attendre que l'on nous communique la fenêtre de tir pour ce qui sera le huitième tir d'Ariane 6. Un nouveau succès pour le lanceur serait un signal fort envoyé au marché, et une excellente nouvelle pour la France et l'Europe de l'espace.