vidarusny

L’idée serait d’éclairer depuis l’espace certaines zones - les villes, les fermes solaires - ce qui permettrait de fournir plus d’électricité la nuit ou de consommer moins d’électricité pour éclairer les villes. Mais j’ai du mal à comprendre comment ça pourrait fonctionner techniquement.

Les satellites tournent bien plus vite autour de la terre que la rotation de la terre sur elle-même, non ? Donc pour garantir l’éclairage d’une zone pendant plusieurs heures, il faudrait énormément de satellites parfaitement coordonnés ? Et une fois que le satellite a quitté la zone à éclairer, il continue de refléter la lumière vers d’autres zones qui n’ont rien demandé - l’article le mentionne, mais quelle serait l’ampleur réelle ? Quelle surface totale serait impactée par rapport à la surface « utile » éclairée ?

Et puis, si le but est d’éclairer une zone « la nuit », cette zone est par définition dans l’ombre de la Terre, elle ne voit pas directement le Soleil. Est-ce que ça ne nécessiterait pas un système de miroirs qui se reflètent entre eux pour « contourner » la Terre ? Combien de satellites faudrait-il au total pour maintenir un éclairage continu ?

Autre chose : quand ces miroirs sont du côté jour de la Terre, est-ce qu’ils ne reflètent pas aussi le soleil vers des zones déjà en plein jour ? L’angle de réflexion serait moins optimal, mais j’imagine que ce n’est pas sans conséquence ? Est-ce que ça ne poserait pas des problèmes de surchauffe locale ?

Et quand les miroirs passent entre le Soleil et la Terre, est-ce qu’ils ne créeraient pas des zones d’ombre artificielles ? Quel impact pour l’agriculture ou la production d’énergie solaire ?

Il y a aussi la question de la durée de vie : des miroirs de plusieurs dizaines de mètres dans un environnement saturé de débris spatiaux, combien de temps pourraient-ils fonctionner avant d’être endommagés ? Avec beaucoup de micro-débris qui circulent à très grande vitesse, est-ce que ce ne serait pas des cibles énormes ?

Et les vents solaires, est-ce que ça ne poserait pas problème pour maintenir l’orientation et la position de ces grandes surfaces réfléchissantes ?