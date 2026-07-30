Avec le Digital Omnibus, publié au Journal officiel le 24 juillet, la Commission conserve la même substance que le texte initial de l'AI Act sur ce point. Un agent conversationnel devra prévenir son interlocuteur humain dès le début de l'échange, sauf lorsque la nature artificielle de la conversation ne fait aucun doute pour un utilisateur normalement attentif. Une image, une vidéo ou un enregistrement sonore fabriqué par IA, ou fortement retouché, devra porter un marquage technique lisible par une machine. Le fournisseur ajoute une mention visible lorsque le contenu relève de l'information publique et n'a fait l'objet d'aucun contrôle éditorial humain.

Plusieurs plateformes ont anticipé cette échéance avant même son entrée en application. Google a par ailleurs rejoint le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus IA. La Commission et le comité européen de l’intelligence artificielle le jugent suffisant pour prouver sa conformité. YouTube a déplacé ses labels IA vers des zones plus visibles de son interface et ajouté une détection automatique pour les créateurs. Instagram teste de son côté un badge AI Creator, en complément de l’étiquette AI Info déjà proposée. Deezer et TIDAL ont annoncé, pour leur part, un étiquetage équivalent pour la musique générée par IA. Aux États-Unis, la décision revient aux entreprises elles-mêmes, faute de réglementation équivalente.