YouTube renforce sa politique de transparence sur les contenus générés par intelligence artificielle. La plateforme déploie ce mercredi deux mises à jour majeures : des labels IA plus visibles pour les spectateurs, et un système de détection automatique inédit pour les créateurs.
C'est une évolution significative pour les quelque 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels de YouTube. La plateforme vidéo de Google repositionne ses labels IA dans des zones bien plus visibles de l'interface, et introduit pour la première fois un mécanisme de détection automatique des contenus générés par IA, comme elle l'annonce ce mercredi 27 mai. Une double mise à jour qui concerne autant les créateurs que les spectateurs, et qui vise à rendre la transparence autour de l'IA réellement lisible.
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YouTube repositionne ses labels IA pour qu'on ne puisse plus les ignorer
Depuis 2024, la mention signalant contenu créé ou modifié par intelligence artificielle se perdait dans la description de vidéo, là où peu de spectateurs s'aventurent vraiment. Mais c'est terminé. Pour les vidéos standard, le label s'affiche désormais directement sous le lecteur, très exactement juste au-dessus de la description. Pour les Shorts, il est intégré en superposition sur la vidéo elle-même, et est donc impossible à ignorer.
Ce changement, YouTube en fait désormais la règle unique pour tous les contenus qui cherchent à imiter la réalité, qu'ils aient été entièrement générés par IA ou simplement retouchés de façon plus ou moins significative. Autrement dit, dès qu'une vidéo peut être confondue avec quelque chose de réel, le label sera là, bien visible, sans exception.
Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Une vidéo animée, un contenu clairement fantaisiste ou une image légèrement retouchée ne déclenchent pas le même traitement. Leur mention IA reste discrètement logée dans la description. YouTube distingue ainsi ce qui peut tromper le spectateur de ce qui relève simplement d'un effet créatif. La plateforme adapte donc la visibilité du label en conséquence.
YouTube peut désormais labelliser une vidéo IA sans que son créateur ne le signale
L'autre nouveauté de taille, c'est que YouTube ne compte plus uniquement sur la bonne volonté des créateurs. Jusqu'ici, un créateur qui oubliait, volontairement ou non, de signaler l'usage de l'IA pouvait publier sa vidéo sans aucune mention. Désormais, la plateforme dispose de ses propres outils capables de détecter automatiquement les contenus générés par IA et d'apposer le label elle-même, que le créateur l'ait signalé ou non.
Les créateurs gardent toutefois leur mot à dire. Si la détection automatique se trompe, ce qui peut arriver, aucun algorithme n'étant infaillible, il leur est possible de contester le label directement depuis YouTube Studio, l'interface de gestion de leur chaîne. Un filet de sécurité bienvenu, qui évite de pénaliser un créateur sur la base d'une erreur de machine.
Ce droit de contestation a tout de même ses limites. Quand une vidéo a été produite directement avec les outils IA intégrés à YouTube, comme Veo, son générateur de vidéo, ou Dream Screen, qui crée des arrière-plans artificiels, le label est permanent et ne peut être retiré. Même chose si la vidéo embarque des métadonnées C2PA, une sorte de certificat numérique qui atteste que le contenu est entièrement généré par IA. Dans ces cas-là, la preuve est trop évidente pour être contestée. Bonne nouvelle en revanche : label ou pas, YouTube ne pénalise pas les vidéos concernées, qui restent recommandées et monétisables exactement comme les autres.