Ce droit de contestation a tout de même ses limites. Quand une vidéo a été produite directement avec les outils IA intégrés à YouTube, comme Veo, son générateur de vidéo, ou Dream Screen, qui crée des arrière-plans artificiels, le label est permanent et ne peut être retiré. Même chose si la vidéo embarque des métadonnées C2PA, une sorte de certificat numérique qui atteste que le contenu est entièrement généré par IA. Dans ces cas-là, la preuve est trop évidente pour être contestée. Bonne nouvelle en revanche : label ou pas, YouTube ne pénalise pas les vidéos concernées, qui restent recommandées et monétisables exactement comme les autres.