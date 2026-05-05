Instagram proposait déjà l’étiquette « AI Info » pour indiquer qu’un contenu avait été généré avec l’intelligence artificielle. Le réseau social va désormais plus loin avec les badges « AI Creator ».
Meta mise depuis longtemps sur l’intelligence artificielle pour améliorer ses produits : la technologie, qui remplace peu à peu les humains pour modérer les contenus, améliore les vidéos, rédige les commentaires et est même capable de remanier les descriptions sur Instagram. Sur cette plateforme, comme sur tant d’autres, les contenus IA se multiplient et il est de plus en plus difficile de les distinguer des contenus humains. Meta a, toutefois, eu une idée pour faire la part des choses.
Instagram teste l’étiquette « AI Creator »
Instagram a lancé hier le test de la nouvelle étiquette « AI Creator » (« Créateur IA » en français), qui devrait permettre aux créateurs qui le souhaitent d’indiquer à leur public qu’ils utilisent l’IA. Une fois activée dans les paramètres du compte, la mention apparaît sur le profil de l’utilisateur mais aussi à côté des posts et des Reels qu’il publie. La fonctionnalité n’est, pour l’instant, accessible qu’à une poignée de personnes et devrait être déployée globalement dans les prochaines semaines.
Cette nouvelle option se veut plus explicite que les badges « AI Info », apposés automatiquement par Instagram en cas de suspicion d’usage d’outil IA, mais qui étaient tout de même un peu vagues. Ils resteront visibles sur les comptes ayant activé le label « AI Creator » pour certaines publications détectées individuellement.
Une mention qui repose sur le bon vouloir des créateurs
Le hic, c’est que cette nouvelle mention est totalement optionnelle : si un créateur refuse de l’activer, personne ne pourra l’y obliger. Le patron d’Instagram ayant récemment avoué qu’il était impossible pour les équipes d'Instagram de détecter tout le contenu IA qui circulait sur la plateforme, il y a fort à parier que de nombreuses publications passeront sous les radars.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Malgré tout, Instagram se veut encourageant : « Vous identifier comme un créateur d’IA inspire confiance et vous permet de garder le contrôle sur votre histoire. Cela montre également que vous accordez de l’importance à la transparence, ce qui peut contribuer à établir une relation plus authentique avec votre public », peut-on notamment lire dans l’annonce. L’équipe précise également que « l'utilisation de cette étiquette (n’aura) aucune incidence sur la manière dont votre compte et votre contenu sont diffusés sur la plateforme ».
Instagram refuse donc de jouer les gendarmes et compte sur la bonne foi de ses utilisateurs pour repérer les contenus IA. Ces derniers joueront-ils le jeu ? Rien n’est moins sûr…