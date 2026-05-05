Meta mise depuis longtemps sur l’intelligence artificielle pour améliorer ses produits : la technologie, qui remplace peu à peu les humains pour modérer les contenus, améliore les vidéos, rédige les commentaires et est même capable de remanier les descriptions sur Instagram. Sur cette plateforme, comme sur tant d’autres, les contenus IA se multiplient et il est de plus en plus difficile de les distinguer des contenus humains. Meta a, toutefois, eu une idée pour faire la part des choses.