Meta prévoit de réduire progressivement le nombre de modérateurs humains au profit de systèmes automatisés. Cette transition doit s’opérer au cours des prochaines années, sans calendrier précis à ce stade.

Aujourd’hui, l’entreprise s’appuie encore sur des milliers de sous-traitants à travers le monde pour examiner les contenus signalés par les utilisateurs ou détectés par ses outils internes. Ce modèle pourrait évoluer en profondeur, alors que Meta envisagerait une réduction significative de ses effectifs. Plusieurs projections évoquent jusqu’à 20 % des équipes concernées, soit environ 15 800 postes potentiellement menacés, même si le groupe n’a pas détaillé officiellement l’ampleur des suppressions.

Meta met en avant plusieurs arguments pour justifier ce choix. Selon l’entreprise, ses systèmes basés sur des modèles de langage ont déjà montré des résultats jugés prometteurs, notamment en matière de rapidité et de couverture linguistique.

L’un des points clés concerne justement la gestion des langues. Les outils actuels couvrent environ 80 langues, tandis que les nouveaux systèmes seraient capables d’en traiter suffisamment pour concerner 98 % des internautes.