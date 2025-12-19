L'intelligence artificielle commence à déverser de nombreux contenus qui semblent réels. Et il y a urgence, comme on peut le voir du côté de YouTube.
Si l'IA générative fait si peur, c'est qu'elle commence à produire des images, et même des vidéos, assez convaincantes pour que certains sur le web les croient vraies. On a ainsi vu un exemple de ce problème illustré récemment par le président de la République, qui évoquait une fausse vidéo virale annonçant un coup d'État en France. Et des créateurs y ont semble-t-il vu un filon à exploiter, en créant des chaînes sur YouTube.
Deux chaînes extrêmement populaires spécialisées dans l'IA finalement suspendues
L'IA générative est déjà bien démocratisée. La preuve avec ces deux chaînes YouTube, KH Studio et Screen Culture, qui s'amusaient à utiliser la technologie pour produire de fausses bandes-annonces grâce à l'IA pour des titres comme « GTA San Andreas (2025) » ou bien un retour de la série « Malcom In The Middle Reboot (2025) ».
Et ces chaînes étaient incroyablement populaires, cumulant à elles deux pas moins de deux millions d'abonnés. Des chaînes contre lesquelles YouTube s'est enfin décidé à sévir, en les suspendant.
YouTube a longtemps laissé traîner sa décision
Et l'on ne vous dit pas « enfin » pour rien. Car YouTube avait déjà repéré ces chaînes, et avait décidé de les démonétiser au début de l'année 2025. Une décision prise pour obliger les propriétaires de ces chaînes à préciser clairement qu'il ne s'agissait pas de bandes-annonces officielles.
Une fois ce geste obtenu, les chaînes ont pu une nouvelle fois être monétisées, tout en produisant à nouveau rapidement du contenu qui ne contenait aucun disclaimer. Un jeu qui a pu durer un peu, avant que YouTube ne prenne finalement la décision finale de les suspendre.
Il reste maintenant à voir s'il s'agit d'une attaque ponctuelle, ou si YouTube va prendre des mesures plus systématiques. Car il existe aujourd'hui un certain nombre de chaînes de ce genre sur la plateforme, comptant des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés.