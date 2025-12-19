Et l'on ne vous dit pas « enfin » pour rien. Car YouTube avait déjà repéré ces chaînes, et avait décidé de les démonétiser au début de l'année 2025. Une décision prise pour obliger les propriétaires de ces chaînes à préciser clairement qu'il ne s'agissait pas de bandes-annonces officielles.

Une fois ce geste obtenu, les chaînes ont pu une nouvelle fois être monétisées, tout en produisant à nouveau rapidement du contenu qui ne contenait aucun disclaimer. Un jeu qui a pu durer un peu, avant que YouTube ne prenne finalement la décision finale de les suspendre.

Il reste maintenant à voir s'il s'agit d'une attaque ponctuelle, ou si YouTube va prendre des mesures plus systématiques. Car il existe aujourd'hui un certain nombre de chaînes de ce genre sur la plateforme, comptant des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés.