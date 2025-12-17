Le président de la République est revenu sur les dangers des fake news en ligne. Et il a pris un exemple récent assez édifiant !
Si le président de la République est assez en retrait dorénavant des affaires courantes du pays, il reste très investi à l'international, et aussi sur certains sujets clés, comme la régulation de l'espace numérique. Déjà en pointe sur le sujet de l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes, Emmanuel Macron veut aussi de manière plus globale un espace numérique mieux contrôlé. Ce qu'il vient de rappeler à l'occasion d'une rencontre, alors qu'il a été victime d'une fausse vidéo extrêmement virale.
Une fausse vidéo de coup d'État qui a déjà fait 13 millions de vues
Saviez-vous que l'Élysée avait été récemment la victime d'un coup d'État ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé une fake news, sous la forme d'une vidéo mise en ligne le mercredi 10 décembre, et qui a depuis explosé sur les réseaux sociaux.
Déjà vue plus de 13 millions de fois, elle montre une présentatrice déambulant dans les rues de Paris, avec un micro « Live 24 » à la main. Celle-ci y explique qu'Emmanuel Macron a été renversé, et qu'à l'Élysée trônerait désormais un mystérieux colonel, dont l'identité n'aurait pas encore été fournie.
Emmanuel Macron critique vertement l'inaction des GAFAM
Une fausse vidéo évidemment, générée par IA. Mais pourtant, beaucoup s'y sont laissé prendre, et jusqu'à de hautes autorités. Emmanuel Macron a ainsi expliqué à l'occasion d'un échange avec des lecteurs du journal La Provence qu'il a été informé de cette vidéo par un dirigeant africain, rendu inquiet par la nouvelle.
« On m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains, pour tout vous dire, un message Facebook et il me dit : "Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je suis très inquiet" » a décrit le locataire de l'Élysée.
Et bien plus grave, une fois mis au courant, Emmanuel Macron a demandé à ses équipes de prévenir Facebook afin qu'ils retirent au plus vite cette vidéo. Or, bien que la demande ait émané directement du chef de l'État, le réseau social a tout simplement refusé, arguant que cette vidéo ne contrevenait pas à leurs règles d'utilisation. Un problème sérieux à régler ?