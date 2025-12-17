Une fausse vidéo évidemment, générée par IA. Mais pourtant, beaucoup s'y sont laissé prendre, et jusqu'à de hautes autorités. Emmanuel Macron a ainsi expliqué à l'occasion d'un échange avec des lecteurs du journal La Provence qu'il a été informé de cette vidéo par un dirigeant africain, rendu inquiet par la nouvelle.

« On m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains, pour tout vous dire, un message Facebook et il me dit : "Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je suis très inquiet" » a décrit le locataire de l'Élysée.

Et bien plus grave, une fois mis au courant, Emmanuel Macron a demandé à ses équipes de prévenir Facebook afin qu'ils retirent au plus vite cette vidéo. Or, bien que la demande ait émané directement du chef de l'État, le réseau social a tout simplement refusé, arguant que cette vidéo ne contrevenait pas à leurs règles d'utilisation. Un problème sérieux à régler ?