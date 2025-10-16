yamod

quand je vois la situation dans le pays, je me demande si ce serait pas les médias type blast/humanité voir meme certains syndicat comme la cgt qui serait payé par les russes.

car la droite en france n’appelle pas a bloquer le pays et faire la révolution tous les mois.

J’imagine les russes assez inteligent en plus pour etre assez subtile, une bonne « lutte ouvrière » qui fait greve, brule des pneus et va bloquer paris, ca déstabilise l’économie, les marchés financier et toute la zone euro meme.

finalement, les grévistes deviennent les idiots utile de poutine.

parce que bon, si la seule menace des russes c’est payé des skinned qui dessine des croix gammée ou écrire des articles pour mettre bouter des oqtf ca va on est tranquille

Moi je vois plutot par exemple la prochaine greve annoncé par sophie binnet le 6 novembre ou la suspension de la réforme de la retraite comme de l’ingérence de groupuscule étranger, les dégats sur l’économie et la crédibilité de la france en prends un sacré coup la.

sans parler de la dette, qui va sacrifier notre jeunesse, qui dans 20ans pourrait bien s’expatrier en russie tellement la france ce sera tiermondiser…

regarder le nombre d’ingénieur former et le niveau scolaire en russie ou en chine, qui a intérêt en france a ce que le pays se désindustrialise et a une école de mauvaise qualité ? les puissances étrangeres.