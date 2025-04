En pleine commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le 2 avril 2025, le député LFI Arnaud Le Gall a interrogé Jean-Noël Barrot sur la prétendue venue du vice-président américain J.D. Vance au pèlerinage catholique traditionaliste de Chartres. Une information qui semblait préoccuper l'élu, craignant un « discours idéologique, frontal, contre notre République ». Le ministre, surpris, a simplement répondu qu'il n'avait pas été informé de cette visite. Et pour cause : il s'agissait d'un poisson d'avril publié la veille par Le Salon Beige, un blog catholique traditionaliste.

À 5000 kilomètres de là, un journaliste britannique, Ben Black, a découvert avec stupeur que son canular publié en 2020 sur son site d'information communautaire était encore présenté comme une information authentique par l'IA de Google.

Que l'on soit une personnalité publique ou une IA, on peut encore se faire avoir par les poissons d'avril, même s'ils sont gros comme des baleines à bosse et bien identifiés comme tels. Et à l'ère des fake news, de plus en plus efficaces avec l'aide de l'IA, ça fait désordre.