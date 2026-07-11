Spotify a adopté la norme DDEX, un standard industriel que les labels et les distributeurs utilisent pour déclarer l’usage de l’IA directement dans les métadonnées des morceaux. Ont rejoint le dispositif, dès son lancement, quinze labels et distributeurs. Apple Music a retenu une approche différente avec ses « Transparency Tags ». Aucune vérification automatique, en revanche. Les labels et distributeurs doivent déclarer le recours à l’IA. Même lorsque des créateurs ont eu recours à l’IA, un titre non déclaré n’en porte aucune trace. Selon Graham Davies, directeur général du Digital Media Association, ces informations doivent être disponibles sur toute la chaîne, du créateur jusqu’à l’auditeur, pour être exploitables.

Sur ce point, les nouvelles étiquettes proposées par la RIAA et l’IFPI utiliseraient ce même principe déclaratif. La coalition a choisi Spotify et Apple Music comme premiers interlocuteurs. La mention « AI » sur fond noir en capitales blanches, pour les morceaux entièrement générés par IA et un fond blanc et des minuscules noires, pour les créations assistées. Il s’agirait là d’une reprise directe du principe déjà utilisé pour les avertissements de contenu explicite sur les plateformes de streaming. La coalition n’a pas encore inclus les paroles des morceaux dans son dispositif, tout comme la composition et les clips.