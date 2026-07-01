Chaque jour, des dizaines de milliers de morceaux générés par intelligence artificielle débarquent sur les plateformes de streaming. Pour préserver l’expérience des auditeurs comme la rémunération des artistes, Deezer a développé un outil capable de les détecter avec une précision remarquable.
Deezer offre actuellement trois mois d'essai gratuit à ses nouveaux abonnés, et au-delà de l'aspect purement musical, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir également l'une de ses fonctionnalités les plus originales.
La plateforme française propose en effet un outil capable d'identifier les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle, histoire d'éviter que nos recommandations ne se transforment en un grand festival de faux artistes.
Quand l’IA compose, Deezer fait le nécessaire pour la reconnaître
L’intelligence artificielle s’invite désormais partout. Et si nous sommes très nombreux à l’avoir déjà utilisée pour rédiger un texte, retoucher une photo, créer une vidéo ou même imaginer un aménagement d’intérieur, elle s'invite également dans nos playlists. En quelques clics, des outils (à la portée de tous) capables de générer une chanson complète, permettent aujourd’hui de produire des morceaux en quelques minutes seulement. Une révolution créative, certes, mais qui soulève aussi de nombreuses questions pour les plateformes de streaming.
Chez Deezer, le phénomène a pris une ampleur considérable, à tel point que chaque jour, ce sont plus de 75 000 morceaux générés par IA qui sont mis en ligne sur le service, soit 44 % des nouvelles importations quotidiennes. Une progression fulgurante qui ne se limite plus à quelques expérimentations, et la musique générée artificiellement fait désormais partie du paysage.
Le problème n’est pas tant l’existence de ces créations que les usages qui en sont faits. Deezer estime ainsi que jusqu’à 85 % des écoutes de morceaux générés par IA sont frauduleuses. Cela signifie qu’elles sont également alimentées par des systèmes automatisés destinés à gonfler artificiellement les statistiques afin de capter une partie des revenus liés au streaming.
Face à cette nouvelle réalité, la plateforme française a choisi de ne pas subir, et a développé son propre scanner de détection IA, un outil capable d’identifier automatiquement les morceaux créés par les principaux générateurs du marché.
Son fonctionnement repose sur une idée simple, en se basant sur les signatures particulières dans les signaux audio laissés par les outils d’IA générative. Inaudibles évidemment pour nos oreilles humaines, ces traces numériques peuvent toutefois être reconnues par des modèles spécialement entraînés.
Côté efficacité, le détecteur développé par Deezer promet d’atteindre 99,8 % de précision. Concrètement, cela signifie qu’il ne manquerait qu’environ 2 morceaux générés par IA sur 1 000, tout en ne signalant à tort qu’un morceau authentique sur 10 000. Un niveau de fiabilité suffisamment élevé pour automatiser une grande partie de la détection.
Une IA mieux identifiée pour une plateforme plus transparente
Alors non, l’objectif de Deezer n’est pas d’interdire la musique générée par intelligence artificielle. La plateforme souhaite toutefois apporter davantage de transparence, tout en protégeant son écosystème.
Depuis le début de l’année 2025, près de 13,4 millions de morceaux générés par IA ont déjà été identifiés sur le service selon Deezer. Ceux-ci restent accessibles aux utilisateurs, mais ils sont désormais étiquetés, afin qu’ils soient immédiatement reconnaissables.
Cette identification permet également d’agir sur les recommandations. Les morceaux détectés comme étant générés par IA ne sont ainsi pas intégrés aux recommandations algorithmiques ni aux sélections éditoriales de Deezer, évitant ainsi qu’ils ne prennent artificiellement la place d’œuvres créées par de véritables artistes.
Cette approche répond d’ailleurs à une attente largement exprimée par les utilisateurs puisque selon une étude menée par Deezer :
- 80 % estiment que les morceaux générés par IA devraient être clairement signalés
- 73 % souhaitent savoir lorsque leur plateforme leur recommande ce type de contenu
- 45 % aimeraient même disposer d’une option permettant de filtrer totalement les morceaux générés par intelligence artificielle
Grâce à cette politique, la musique générée par IA ne représente aujourd’hui que 1 à 3 % des écoutes sur Deezer, et ce, malgré son volume de publication très élevé.
La plateforme promet d'agir également sur le plan économique. Pour cela, les écoutes identifiées comme frauduleuses, ainsi que les différentes tentatives de manipulation, sont retirées du calcul des royalties. Une mesure destinée cette fois à garantir une rémunération plus juste des artistes et des ayants droit.
Enfin, Deezer ne réserve pas cette innovation à son seul catalogue, puisque son scanner IA est désormais mis à disposition de ses partenaires de l’industrie musicale, y compris d’autres plateformes de streaming. Une manière de contribuer à l’établissement de standards communs face à une technologie (l’IA) qui continuera, sans aucun doute, à transformer en profondeur le processus de création musicale.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la plateforme (ou y revenir), Deezer propose actuellement trois mois d’essai offerts sur son offre Premium. L’occasion de profiter d’un catalogue riche de millions de titres, d’une qualité audio FLAC, d'un algorithme de recommandations personnalisé, mais aussi de ses fonctionnalités pensées pour offrir une expérience d’écoute toujours plus transparente.