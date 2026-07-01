Deezer offre actuellement trois mois d'essai gratuit à ses nouveaux abonnés, et au-delà de l'aspect purement musical, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir également l'une de ses fonctionnalités les plus originales.

La plateforme française propose en effet un outil capable d'identifier les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle, histoire d'éviter que nos recommandations ne se transforment en un grand festival de faux artistes.