Au-delà de la lutte contre la fraude, Deezer s’attaque également à la racine du problème, à savoir la manière dont les revenus sont répartis. Avec son modèle dit « artist-centric » (ACPS), mis en place en 2023, la plateforme a proposé une évolution significative du modèle de rémunération utilisé par le marché.

L’idée n’est plus seulement de comptabiliser des écoutes, mais d’en évaluer la valeur. Une lecture passive ou automatisée n’a pas le même poids qu’une écoute volontaire, répétée et engagée.

Ce changement vise à rééquilibrer la distribution des revenus en faveur des créateurs qui génèrent une véritable audience. Une approche qui, combinée aux outils de détection de la fraude mis en place par la plateforme et à l'exclusion des contenus IA des recommandations, vise à assainir durablement le modèle du streaming.

La plateforme s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur du modèle artist-centric, une approche dans laquelle les abonnements payés par les utilisateurs sont redistribués directement aux artistes qu’ils écoutent, plutôt que d’être versés dans un pot commun.