Deezer vous laisse bidouiller son algorithme de recommandation

Deezer donne aux utilisateurs le contrôle de Flow, sa fonctionnalité de recommandation musicale. Flow Tuner permet d'activer ou de désactiver des genres en temps réel pour affiner son mix personnalisé.
Flow génère depuis 2014 un mix infini qui colle aux habitudes d'écoute de chaque utilisateur. Lancé le 13 février 2025, Flow Tuner pousse le concept plus loin en permettant de bidouiller l'algorithme à la volée.
Fini les "skip" en rafale
L'idée derrière Flow Tuner est simple : arrêter de passer sans arrêt les morceaux qui ne correspondent pas à son humeur du moment. On peut désormais activer ou désactiver des genres musicaux en quelques secondes, et même en ajouter de nouveaux pour sortir de sa zone de confort. Deezer avait déjà testé le terrain en avril 2024 avec des premiers paramètres d'algorithme. Marin Lorant, responsable produit chez Deezer, explique que l'objectif est de sortir de la "boîte noire" de la recommandation tout en gardant la part de découverte.
Déjà en 2018 Flow affinait ses suggestions selon les titres favoris et artistes suivis. Huit ans plus tard, la plateforme ajoute cette couche de réglages manuels.
Du côté de la concurrence, chacun y va de sa méthode. Spotify a sorti en décembre 2025 les Prompted Playlists, qui créent des listes à partir de phrases en langage naturel avec des explications pour chaque recommandation. YouTube Music mise sur "Votre sélection musicale" avec des curseurs pour doser la diversité des artistes, la découverte, mais aussi le tempo ou l'humeur. De son côté, Apple Music permet depuis iOS 17.2 d'exclure certains morceaux du profil d'écoute, pratique quand on partage un compte en famille.
On le sait, Deezer promet d'exclure systématiquement les morceaux générés par IA grâce à son système de détection. D'une certaine manière, l'intelligence artificielle est donc davantage utilisée pour faire découvrir les artistes plutôt que pour leur faire de l'ombre. Flow Tuner rejoint Shaker, Music Quiz et Songcatcher dans la liste des nouveautés récentes introduites par l'entreprise. La plateforme compte enrichir la fonctionnalité selon les retours des utilisateurs.
