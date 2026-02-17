Deezer vous laisse bidouiller son algorithme de recommandation

L'idée derrière Flow Tuner est simple : arrêter de passer sans arrêt les morceaux qui ne correspondent pas à son humeur du moment. On peut désormais activer ou désactiver des genres musicaux en quelques secondes, et même en ajouter de nouveaux pour sortir de sa zone de confort. Deezer avait déjà testé le terrain en avril 2024 avec des premiers paramètres d'algorithme. Marin Lorant, responsable produit chez Deezer, explique que l'objectif est de sortir de la "boîte noire" de la recommandation tout en gardant la part de découverte.

Déjà en 2018 Flow affinait ses suggestions selon les titres favoris et artistes suivis. Huit ans plus tard, la plateforme ajoute cette couche de réglages manuels.