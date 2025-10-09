Deezer explique avoir développé un mécanisme reposant sur un système de reconnaissance automatique des titres. Lorsqu'un utilisateur Deezer souhaite partager une playlist, la plateforme génère un lien, lequel peut être ouvert sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music. L'algorithme identifie alors les morceaux équivalents dans les catalogues de ces services concurrents et redirige automatiquement vers la version correspondante de chaque chanson.

Et franchement, on aime bien cette implémentation native qui devrait même être standardisée à l'ensemble des plateformes. Deezer veut en finir avec ces vases clos empêchant le partage de contenus musicaux entre utilisateurs d'écosystèmes différents. En créant un pont natif, Deezer facilite ces partages sans devoir négocier des accords commerciaux spécifiques avec les autres plateformes. On dirait même une idée émanant directement des autorités européennes chargées de faire appliquer le DMA !