Aujourd'hui, il est encore difficile de partager une liste de lecture avec des amis utilisant un service de streaming différent. Face à ce cloisonnement, Deezer fait le pari de l'ouverture. Et c'est plutôt futé !
Si Spotify règne en maître sur les services de musique en streaming, on connait tous quelqu'un ayant plutôt opté pour Deezer, Apple Music, ou YouTube Music. Mais, à l'heure actuelle, ces catalogues restent très cloisonnés. À moins de passer par un outil tiers chargé de convertir la liste de lecture, il est difficile de la partager.
Deezer veut casser les écosystème fermés
Deezer explique avoir développé un mécanisme reposant sur un système de reconnaissance automatique des titres. Lorsqu'un utilisateur Deezer souhaite partager une playlist, la plateforme génère un lien, lequel peut être ouvert sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music. L'algorithme identifie alors les morceaux équivalents dans les catalogues de ces services concurrents et redirige automatiquement vers la version correspondante de chaque chanson.
Et franchement, on aime bien cette implémentation native qui devrait même être standardisée à l'ensemble des plateformes. Deezer veut en finir avec ces vases clos empêchant le partage de contenus musicaux entre utilisateurs d'écosystèmes différents. En créant un pont natif, Deezer facilite ces partages sans devoir négocier des accords commerciaux spécifiques avec les autres plateformes. On dirait même une idée émanant directement des autorités européennes chargées de faire appliquer le DMA !
Deezer explique que les playlists représentent le second type de contenu le plus partagé sur Deezer, après les chansons individuelles. La Generation Z française génère près de 80 000 partages de playlists chaque semaine sur la plateforme.
En 2023, l'entreprise avait lancé Shaker pour les playlists collaboratives. En avril dernier, elle avait introduit le partage universel des chansons individuelles. Reste à savoir si les autres plateformes feront, elles-aussi, des efforts pour la mise en place d'une passerelle native.
Grâce à un catalogue très rempli (et particulièrement plaisant pour les amateurs de chansons francophones), une interface simple d’utilisation et très agréable à l’œil, une offre payante simple et complète et une qualité de son FLAC lossless, Deezer s’impose comme l'un des services les plus sérieux du marché du streaming audio à l’heure actuelle. En tout cas dans sa version payante (désormais légèrement plus chère que la concurrence), car la gratuite demandera tout le calme d'un moine tibétain pour être supportée.