On ne l'a pas vu venir : Spotify lance sa messagerie pour mélomanes

Avec cette messagerie, l’idée ne vise pas à concurrencer les applications spécialisées déjà établies, mais à fluidifier le partage musical dans l’application. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer un titre, un podcast, un audiobook, ou une playlist directement à un proche, sans recourir à des solutions externes comme WhatsApp ou Messenger.

Pour ces échanges, nul besoin de se créer un compte particulier, ni d'associer un service tiers ; Spotify s’appuie sur son infrastructure de comptes et de contacts. L’utilisateur retrouvera ses amis Spotify ou pourra rechercher un contact par nom d’utilisateur afin d’engager une conversation. Notons que les discussions sont également synchronisées d'une plateforme à l'autre ; que l’on soit sur iOS, Android ou la version bureau, les messages restent accessibles et conservés.



Spotify explique avoir volontairement bridé les fonctionnalités : pas d’autocollants, ni de messages vocaux, uniquement du texte simple et des liens vers du contenu musical.