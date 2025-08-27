On ne l'a pas vu venir : Spotify lance sa messagerie pour mélomanes

L'entreprise Spotify serait-elle en train d'amorcer un profond changement pour se transformer en réseau social ? Le service de streaming musical vient d'annoncer l'ajout d'une fonction de messagerie interne. Les utilisateurs peuvent ainsi partager des morceaux, albums ou playlists sans passer par une application tierce.
Alors qu'Instagram ou Facebook propose de partager leurs écoutes de Spotify en direct via leurs status de profil, l'éditeur suédois, lui, prend les choses dans l'autre sens et annonce l'intégration d'un système de messages privés entre ses membres, lesquels, pour mémoire, sont déjà en mesure de se suivre, à la manière du réseau X.
Un canal de communication pensé autour de la musique
Avec cette messagerie, l’idée ne vise pas à concurrencer les applications spécialisées déjà établies, mais à fluidifier le partage musical dans l’application. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer un titre, un podcast, un audiobook, ou une playlist directement à un proche, sans recourir à des solutions externes comme WhatsApp ou Messenger.
Pour ces échanges, nul besoin de se créer un compte particulier, ni d'associer un service tiers ; Spotify s’appuie sur son infrastructure de comptes et de contacts. L’utilisateur retrouvera ses amis Spotify ou pourra rechercher un contact par nom d’utilisateur afin d’engager une conversation. Notons que les discussions sont également synchronisées d'une plateforme à l'autre ; que l’on soit sur iOS, Android ou la version bureau, les messages restent accessibles et conservés.
Spotify explique avoir volontairement bridé les fonctionnalités : pas d’autocollants, ni de messages vocaux, uniquement du texte simple et des liens vers du contenu musical.
L'entreprise ajoute :
"Vous verrez également apparaître des suggestions de contacts à qui envoyer un message, en fonction par exemple de contenus déjà partagés avec eux, de votre participation commune à des Jams, des Blends ou des playlists collaboratives, ou encore si vous êtes abonnés ensemble à un forfait Famille ou Duo."
À terme, Spotify pourrait alors se transformer en réseau communautaire. Et cela nous rappelle vaguement Ping, la tentative d'Apple qui n'a jamais su convaincre ni les utilisateurs, ni les artistes.
