Spotify accélère dans le déploiement de Prompted Playlists, une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui permet de créer une liste de lecture en décrivant précisément ce que l'on veut écouter. Enfin ?
C'est connu : l'essor de l'IA a touché toutes les branches du secteur technologique, et c'est aussi le cas des plateformes de streaming, qui s'appuient sur la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur. Spotify n'échappe pas à la règle ; tout d'abord en peaufinant son algorithme de recommandations, puis en lançant les fonctionnalités DJ et AI Playlist.
Mais au mois de décembre, le géant suédois est passé à la vitesse supérieure avec le déploiement Prompted Playlists en Nouvelle-Zélande, un marché de taille idéale pour des premiers tests. Et ils se sont visiblement avérés concluants.
Décrire une humeur, un souvenir ou une ambiance
Désormais, l'outil IA débarque aux États-Unis et au Canada en bêta pour les abonnés premium. Concrètement, il permet de créer une playlist à partir d'un prompt en langage naturel. Il suffit de décrire une humeur, un souvenir ou un scénario d'écoute pour que l'IA génère une liste adaptée.
Par exemple : « Trouve un artiste que je n'ai pas encore écouté, mais que j'aimerais probablement, et créez une playlist qui me donne un aperçu de son catalogue », ou « De la pop indie qui met de bonne humeur pour se préparer à sortir entre amis, avec des chansons récemment diffusées dans des séries télévisées à succès ».
Pour s'exécuter, l'IA analyse l'ensemble de l'historique d'écoute, depuis la création du compte, un processus que l'on peut toutefois désactiver. Chaque morceau est ensuite accompagné d'une courte explication indiquant pourquoi il a été sélectionné.
Un prompt qui peut s'ajuster
« Vous ne demandez pas seulement de la musique, vous façonnez la manière dont Spotify la découvre pour vous. Cela peut se traduire par des morceaux plus récents et des artistes émergents uniquement, des titres moins connus basés sur ce que vous aimez déjà, des genres spécifiques à inclure ou à exclure, ou des playlists façonnées autour de moments culturels », étaye Spotify dans un billet de blog.
Et ce n'est pas tout. L'utilisateur peut ensuite ajuster son prompt, demander une mise à jour quotidienne ou hebdomadaire, et même imposer des règles à l'algorithme, comme exclure certains styles ou forcer la découverte de nouveaux artistes.
Pour l'heure, Spotify n'a pas donné d'indications sur un déploiement plus large de Prompted Playlists : le numéro 1 du streaming musical préfère avant tout peaufiner la fonctionnalité avant de l'étendre à d'autres régions et langues. Il va donc falloir s'armer de patience pour en profiter…