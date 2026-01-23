« Vous ne demandez pas seulement de la musique, vous façonnez la manière dont Spotify la découvre pour vous. Cela peut se traduire par des morceaux plus récents et des artistes émergents uniquement, des titres moins connus basés sur ce que vous aimez déjà, des genres spécifiques à inclure ou à exclure, ou des playlists façonnées autour de moments culturels », étaye Spotify dans un billet de blog.