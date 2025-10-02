Spotify vous donne davantage de possibilité de contrôler votre algorithme, afin que vos recommandations ne soient plus polluées par des chansons qui ne vous plaisent pas forcément.
Si le géant suédois propose déjà des options pour masquer un artiste ou ne pas lire des titres en particulier, la nouvelle fonctionnalité, elle, joue sur la façon dont l'algorithme interprète vos goûts. Et cela est d'autant plus pertinent pour les utilisateurs dont les recommandations sont régulièrement envahies par des chansons qui ne reflètent pas leurs goûts.
Il peut s'agir de parents dont les enfants squattent le compte, de personnes qui passent en boucle une playlist de sommeil ou de travail ou encore de ceux qui, par curiosité, lancent un album sans vouloir que cela n'influence leurs recommandations par la suite.
Façonnez votre algorithme de recommandations
Ainsi, Spotify introduit la possibilité de retirer un morceau de son profil sonore, c'est-à-dire « l'interprétation que fait Spotify de vos goûts en fonction de ce que vous écoutez et de la manière dont vous l'écoutez ». C'est le cœur de l'algorithme de recommandations de l'application.
Jusqu'alors, cette dernière permettait déjà d'exclure des playlists entières du profil sonore, mais cette approche était jugée trop radicale. L'outil devient désormais chirurgical : « L'exclusion d'un morceau réduira l'impact des écoutes passées et futures de cette chanson sur vos recommandations, afin que votre expérience Spotify ne soit pas faussée », précise la plateforme.
La fonction est d'ores et déjà disponible dans le monde entier, sur iOS, Android, desktop et Web. Et bonne nouvelle : tous les utilisateurs y ont accès, qu'ils payent une souscription ou non. Avant de la tester, vérifiez bien que votre application est à jour. Ensuite, il suffit de cliquer sur les trois petits points à côté d'un morceau, puis de sélectionnez « Exclure le titre du profil sonore ».
L'atout numéro 1 de Spotify
L'enjeu est crucial pour Spotify : « Lorsque vous demandez aux auditeurs ce qu'ils apprécient le plus chez Spotify, plus de 81 % citent notre personnalisation, et nous évoluons constamment pour vous aider à créer une expérience d'écoute qui vous est propre », indique la firme.
De quoi encore peaufiner l'expérience de ses utilisateurs donc, après l'introduction récente d'une messagerie intégrée à l'application et l'arrivée tant attendue de l'audio Lossless pour les abonnés premium.