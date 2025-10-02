La fonction est d'ores et déjà disponible dans le monde entier, sur iOS, Android, desktop et Web. Et bonne nouvelle : tous les utilisateurs y ont accès, qu'ils payent une souscription ou non. Avant de la tester, vérifiez bien que votre application est à jour. Ensuite, il suffit de cliquer sur les trois petits points à côté d'un morceau, puis de sélectionnez « Exclure le titre du profil sonore ».