L'option Lossless permet ainsi de diffuser les morceaux en qualité FLAC jusqu’en 24-bit/44,1 kHz, offrant un rendu beaucoup plus détaillé qu’avec les flux traditionnels. Spotify précise que cette amélioration est disponible sur mobile, ordinateur et tablette, ainsi que sur une large sélection d’appareils compatibles Spotify Connect (Sony, Bose, Samsung, Sennheiser…). Les produits Sonos et Amazon devraient suivre dès le mois prochain.

Pour l’activer, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application, puis de cliquer sur :

Paramètres et confidentialité

Qualité des médias

et enfin sélectionner Lossless sur Wi-Fi, données cellulaires ou téléchargements.

L’interface affichera alors un indicateur Lossless dans le lecteur en cours. Spotify recommande toutefois une écoute via Wi-Fi et avec des casques ou enceintes filaires, le Bluetooth ne permettant pas encore de transmettre le signal sans compression.

Avec cette nouveauté, Spotify rejoint enfin Apple Music, Tidal ou encore Amazon Music sur le segment du streaming haute-fidélité mais il y a un hic. Si les utilisateurs américains, australiens, anglais et bien entendu suédois peuvent écouter leurs premiers morceaux Lossless, la France est oubliée dans ce lancement. Le service promet un déploiement jusqu'au mois d'octobre, et l'on espère que l'Hexagone ne sera pas oublié. Après autant d'attente, ce serait bête de se fâcher.