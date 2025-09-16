Alors que Spotify vient de lancer l'audio sans perte pour les abonnés Premium, l'entreprise annonce une modification de son offre gratuite avec un flot de nouveautés pour les quelque 420 millions d'utilisateurs n'ayant pas encore franchi le cap de la formule payante.
La principale contrainte pour les détenteurs d'un compte gratuit, c'est bien évidemment la publicité. Mais surtout, les utilisateurs avaient une expérience assez dégradée du service. L'éditeur rectifie le tir en introduisant dans l'ensemble des pays de nouvelles fonctionnalités.
Un changement technique dans l'architecture gratuite
La fonction "Pick & Play" permet aux utilisateurs gratuits de sélectionner et lancer instantanément n'importe quel morceau présent dans leurs playlists ou albums. Plus besoin, donc, de passer par le système de lecture aléatoire. Mais Spotify ne s'arrête pas là, l'entreprise annonce aussi "Search & Play", qui transforme la barre de recherche en outil d'accès direct : les utilisateurs peuvent désormais taper le nom d'un titre et l'écouter immédiatement. D'ailleurs, la société explique qu'il sera possible d'écouter directement les morceaux partagés par les artistes ou les amis sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok.
Jusqu'alors réservé aux comptes payants, Spotify introduit également la création de couvertures personnalisées pour les playlists. Directement depuis l'application mobile, les utilisateurs sont en mesure de concevoir leurs propres visuels en combinant images, couleurs, effets de texte et éléments graphiques. Au passage, les comptes gratuits bénéficient aussi système de paroles synchronisées qui s'affichent ligne par ligne pendant la lecture.
De nouveaux outils de découverte
Spotify ne s'arrête pas là et étend ses algorithmes de recommandations avec la liste de lecture "daylist", laquelle analyse les habitudes d'écoute quotidiennes pour générer des sélections musicales en fonction du moment spécifique de la journée ou aux jours de la semaine. Cette playlist se met à jour automatiquement avec de nouveaux titres et appellations selon les habitudes analysées. Sont également de la partie : "Discover Weekly", qui livre chaque semaine des recommandations basées sur l'historique d'écoute, et "Release Radar", qui agrège les nouveautés des artistes suivis.
Clairement, pour Spotify, il s'agit d'être moins restrictif et d'encourager les utilisateurs à revenir plus régulièrement, accroître le temps d'écoute, et donc à stimuler les revenus publicitaires. Au total, Spotify revendique 696 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Malgré quelques défauts minimes (dont une qualité sonore sur le point d’être améliorée pour mieux répondre aux nouveaux standards du marché), Spotify reste une référence dans le domaine du streaming musical. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs réguliers dans le monde, il s’agit tout simplement du service le plus populaire à l’heure actuelle. Grâce à une personnalisation totale de son service, de nombreuses options pour s’abonner (ou la possibilité d’en profiter gratuitement), une interface simple et efficace, Spotify est sans aucun doute là pour durer et s’imposer encore pendant de nombreuses années en tant que leader.
- De nombreuses offres d’abonnement en fonction des besoins de chacun
- Une personnalisation du contenu salvatrice
- Une interface et une ergonomie efficaces
- Un multiplateforme inégalé à l’heure actuelle
- Une qualité de son en deçà de la concurrence
- Une offre gratuite contraignante
- Un catalogue un peu moins fourni que d’autres acteurs du marché (Amazon Music, Apple Music, Deezer)