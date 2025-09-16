La fonction "Pick & Play" permet aux utilisateurs gratuits de sélectionner et lancer instantanément n'importe quel morceau présent dans leurs playlists ou albums. Plus besoin, donc, de passer par le système de lecture aléatoire. Mais Spotify ne s'arrête pas là, l'entreprise annonce aussi "Search & Play", qui transforme la barre de recherche en outil d'accès direct : les utilisateurs peuvent désormais taper le nom d'un titre et l'écouter immédiatement. D'ailleurs, la société explique qu'il sera possible d'écouter directement les morceaux partagés par les artistes ou les amis sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok.

Jusqu'alors réservé aux comptes payants, Spotify introduit également la création de couvertures personnalisées pour les playlists. Directement depuis l'application mobile, les utilisateurs sont en mesure de concevoir leurs propres visuels en combinant images, couleurs, effets de texte et éléments graphiques. Au passage, les comptes gratuits bénéficient aussi système de paroles synchronisées qui s'affichent ligne par ligne pendant la lecture.