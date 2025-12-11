Dans une récente publication, Spotify a annoncée l'arrivée de « Prompted Playlist », la « première fonctionnalité qui vous permet de contrôler directement l'algorithme et votre expérience Spotify dans son ensemble. » Cette nouveauté disponible en version bêta vous donne, en effet, la possibilité de parler à l'intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi décrire en langage naturel ce que vous souhaitez écouter.