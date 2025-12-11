Le service de streaming musical Spotify vient de lancer une nouvelle fonction expérimentale boostée à l'intelligence articielle. Son but ? Vous aider à créer la playlist de vos rêves.
Spotify ne manque pas d'idées pour plaire à ses utilisateurs : la société a récemment rattrapé son retard sur la concurrence en déployant un outil de migration de listes de lecture. Elle a aussi lancé des statistiques hebdomadaires et acheté la plus grande encyclopédie musicale collaborative en ligne.
Ne se reposant jamais sur ses lauriers, Spotify vient aussi de dévoiler une toute nouuvelle option IA nommée « Prompted Playlist. »
Spotify lance la fonction « Prompted Playlist »
Dans une récente publication, Spotify a annoncée l'arrivée de « Prompted Playlist », la « première fonctionnalité qui vous permet de contrôler directement l'algorithme et votre expérience Spotify dans son ensemble. » Cette nouveauté disponible en version bêta vous donne, en effet, la possibilité de parler à l'intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi décrire en langage naturel ce que vous souhaitez écouter.
Basée sur l'historique d'écoute de chaque utilisateur, et ce, depuis le jour de son inscription, la nouvelle option permet de personnaliser les listes de lecture dans le moindre détail. Pour chaque morceau, l'IA inclut notamment une brève description expliquant les raisons de son choix. Il est aussi possible :
- D'affiner les requêtes ou de les réécrire totalement ;
- De trouver l'inspiration pour ses futurs prompts au sein d'une liste d'idées » ;
- De demander à l'outil d'actualiser les listes de lecture chaque jour ou bien chaque semaine.
Une fonction en déploiement restreint
Avec l'arrivée de cette nouvelle fonction IA, Spotify souhaite devenir « plus personnel, plus réactif, plus intelligent et plus en phase avec le monde et la culture environnants, afin d'apporter une valeur ajoutée aux auditeurs, aux artistes et aux créateurs. » L'outil devrait, en effet, lui permettre de pousser la personnalisation de son service au maximum et de séduire de nouveaux utilisateurs.
Pour l'heure, l'option « Prompted Playlist » n'est disponible qu'en langue anglaise et uniquement dans un seul pays : la Nouvelle-Zélande. Seuls les abonnés Premium auront la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité innovante. Il faudra probablement attendre que la fonction sorte du stade expérimental pour espérer y accéder. Pour le moment, Spotify n'a pas encore partagé de date pour un déploiement global. La société estime toutefois que l'année 2026 sera « mémorable. »