Spotify rattrape enfin son retard sur ses concurrents, et notamment avec Apple Music, avec l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs souhaitant migrer leurs playlists en un rien de temps.
Passer d'une plateforme de streaming à une autre, c'est souvent la galère assurée. Parmi les obstacles les plus frustrants, l'un d'entre revient systématiquement : devoir reconstruire ses playlists à la main lorsqu’on change de service. Il est généralement difficile, voire impossible, de retrouver sa bibliothèque à l'identique lors d'un déménagement d'une plateforme à une autre, et c'est fait exprès pour nous bloquer dans un écosystème. Apple Music a pourtant adressé une réponse à ses abonnés en lançant cet été un importateur gratuit et illimité, directement intégré à l’application. Spotify, qui observait jusqu’ici sans bouger, semble avoir décidé qu’il était temps de réagir. Une fonction similaire commence enfin à arriver dans son application mobile — même si la solution choisie n’est pas totalement maison.
Une solution tierce et sans limitations pour importer sa bibliothèque
Contrairement à Apple, qui a développé sa propre interface reposant sur SongShift, Spotify ne crée pas son outil de zéro. Le service intègre directement TuneMyMusic, un acteur déjà bien établi pour migrer ses playlists entre Tidal, YouTube Music, Qobuz, Deezer, Beatport, ou même Napster.
L’intérêt de passer par Spotify plutôt que par les sites tiers est simple : via l’application officielle, les limitations habituelles disparaissent. Pas de quota, pas de durée maximale, pas d’abonnement supplémentaire à payer — du moins, tant que les transferts se font en direction de Spotify. La fonction est en cours de déploiement mondial et apparaîtra dans l’application mobile, permettant aux nouveaux arrivants de transférer leur bibliothèque musicale en quelques minutes.
Un tinming qui ne doit rien au hasard
Le timing, lui, n’a rien d’un hasard. En août dernier, Apple Music lançait sa propre fonctionnalité d’importation gratuite, une manière assumée de séduire les abonnés mécontents de Spotify et tentés par un changement.
Depuis plusieurs mois, Spotify traverse une mauvaise passe. Économiquement, tout va bien pour le service de streaming qui est enfin rentable, et qui ne cesse d'engranger les utilisateurs, comme les abonnés payants. Daniel Ek, son fondateur, a réussi son pari, mais l'image de l'entreprise a été sérieusement écornée. La plateforme a été accusée notamment de ne rien entreprendre contre la prolifération de morceaux IA, massivement écoutés et qui, in fine, lui rapportent de l'argent, au détriment des œuvres des vrais artistes. Aussi, Daniel Ek a été pointé du doigt à propos de ses investissements dans des sociétés de drones de combat, engagés dans le conflit ukrainien. Toutes ses polémiques ont conduit de nombreux utilisateurs et artistes à boycotter la plateforme. Si cet appel a été peu suivi, il a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux.
Reste à voir si cette intégration suffira à éteindre définitivement la polémique, et à convaincre les utilisateurs encore réticents à adopter Spotify pour l'écoute de leurs morceaux.