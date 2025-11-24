Le timing, lui, n’a rien d’un hasard. En août dernier, Apple Music lançait sa propre fonctionnalité d’importation gratuite, une manière assumée de séduire les abonnés mécontents de Spotify et tentés par un changement.

Depuis plusieurs mois, Spotify traverse une mauvaise passe. Économiquement, tout va bien pour le service de streaming qui est enfin rentable, et qui ne cesse d'engranger les utilisateurs, comme les abonnés payants. Daniel Ek, son fondateur, a réussi son pari, mais l'image de l'entreprise a été sérieusement écornée. La plateforme a été accusée notamment de ne rien entreprendre contre la prolifération de morceaux IA, massivement écoutés et qui, in fine, lui rapportent de l'argent, au détriment des œuvres des vrais artistes. Aussi, Daniel Ek a été pointé du doigt à propos de ses investissements dans des sociétés de drones de combat, engagés dans le conflit ukrainien. Toutes ses polémiques ont conduit de nombreux utilisateurs et artistes à boycotter la plateforme. Si cet appel a été peu suivi, il a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux.

Reste à voir si cette intégration suffira à éteindre définitivement la polémique, et à convaincre les utilisateurs encore réticents à adopter Spotify pour l'écoute de leurs morceaux.