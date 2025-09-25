Spotify adopte la norme industrielle DDEX (Digital Data Exchange) pour identifier et étiqueter la musique créée par IA dans les crédits des morceaux. Ce système permet aux labels, distributeurs et partenaires musicaux de soumettre des déclarations standardisées détaillant si l'IA a été utilisée pour générer les voix, l'instrumentation ou la post-production.

Sam Duboff, responsable marketing et politique de Spotify, explique que cette approche évite une classification binaire simpliste entre musique "IA" ou "non-IA". La plateforme explique, en effet, que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut faire partie du processus créatif des artistes et producteurs. Quinze labels et distributeurs se sont déjà engagés à adopter cette technologie.

En parallèle, Spotify clarifie sa position concernant les clones vocaux non autorisés, les deepfakes et autres formes d'imitation vocale, désormais formellement interdites et supprimées de la plateforme. Techcrunch rapporte les propos de Sam Duboff, haut responsable de l'entreprise, lequel affirme : "Nous savons que l’intelligence artificielle a facilité comme jamais auparavant le travail des acteurs malveillants : la mise en ligne massive de contenus, la création de doublons, l’utilisation de techniques SEO pour manipuler les systèmes de recherche ou de recommandation…"