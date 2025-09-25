Le leader de la musique en streaming Spotify annonce de nouvelles mesures pour étiqueter les morceaux créés par intelligence artificielle et lutter contre le spam musical. Ces efforts ne sont pas sans rappeler ceux de Deezer qui révélait recevoir 20 000 titres générés par IA chaque jour.
Les plateformes de streaming musical sont prises d'assaut par les contenus générés par intelligence artificielle. Spotify vient de dévoiler une série de mesures techniques pour mieux identifier et contrôler ces productions automatisées.
L'IA, désormais mieux identifiée sur Spotify
Spotify adopte la norme industrielle DDEX (Digital Data Exchange) pour identifier et étiqueter la musique créée par IA dans les crédits des morceaux. Ce système permet aux labels, distributeurs et partenaires musicaux de soumettre des déclarations standardisées détaillant si l'IA a été utilisée pour générer les voix, l'instrumentation ou la post-production.
Sam Duboff, responsable marketing et politique de Spotify, explique que cette approche évite une classification binaire simpliste entre musique "IA" ou "non-IA". La plateforme explique, en effet, que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut faire partie du processus créatif des artistes et producteurs. Quinze labels et distributeurs se sont déjà engagés à adopter cette technologie.
En parallèle, Spotify clarifie sa position concernant les clones vocaux non autorisés, les deepfakes et autres formes d'imitation vocale, désormais formellement interdites et supprimées de la plateforme. Techcrunch rapporte les propos de Sam Duboff, haut responsable de l'entreprise, lequel affirme : "Nous savons que l’intelligence artificielle a facilité comme jamais auparavant le travail des acteurs malveillants : la mise en ligne massive de contenus, la création de doublons, l’utilisation de techniques SEO pour manipuler les systèmes de recherche ou de recommandation…"
L'entreprise a d'ailleurs retiré plus de 75 millions de morceaux considérés comme du spam au cours des douze derniers mois, une période, on le sait, marquée par l'explosion des outils d'IA générative.?
Sur ce secteur, en avril dernier, Deezer révélait l'ampleur du phénomène : la plateforme française recevait déjà 20 000 morceaux entièrement générés par IA chaque jour, représentant 18% de tout le contenu téléchargé. Ces chiffres ont doublé depuis le début de l'année, où ils atteignaient 10 000 titres quotidiens.
Spotify déploie également cet automne un nouveau filtre anti-spam musical pour détecter les tactiques malveillantes, étiqueter les contenus suspects et les exclure des recommandations utilisateurs. De cette manière, l'entreprise entend contrer les personnes utilisant l'IA pour télécharger massivement du contenu, créer des doublons ou manipuler les algorithmes de recherche et de recommandation.
