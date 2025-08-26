Pour utiliser l’outil, il faut disposer d’un abonnement Apple Music actif ainsi que d’un iPhone, d’un iPad, d’un appareil Android ou d’un navigateur web. Voici les étapes à suivre :

Sur iPhone ou iPad : Réglages > Apps > Musique > Transférer des morceaux depuis d’autres services de musique.

Sur Android : Ouvrir Apple Music > bouton Plus > Réglages > Transférer des morceaux depuis d'autres services de musique.

Sur le Web : se rendre sur music.apple.com, se connecter > photo de profil > Transférer des morceaux.

Une fois arrivé sur la page :