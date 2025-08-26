Apple étend son outil de migration vers Apple Music. Les abonnés peuvent désormais transférer leurs morceaux et playlists depuis des services tiers dans plusieurs pays, et il fonctionne maintenant en France.
- Apple Music permet désormais aux utilisateurs de transférer leurs playlists depuis des services tiers, y compris Spotify.
- L'outil de migration est accessible dans plusieurs pays, dont la France, pour faciliter la transition vers Apple Music.
- Les utilisateurs doivent sélectionner manuellement leurs playlists, seules celles créées par eux peuvent être transférées.
Depuis le début de l’année, Apple déploie progressivement une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rapatrier leur bibliothèque musicale depuis des plateformes concurrentes, dont Spotify, leader incontesté du secteur. Après une première phase limitée à l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’outil est désormais accessible dans des marchés clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Brésil et donc la France. L’objectif est clair : simplifier la transition vers Apple Music en réduisant les contraintes liées au changement de service.
Comment transférer vos playlists Spotify vers Apple Music gratuitement ?
Pour utiliser l’outil, il faut disposer d’un abonnement Apple Music actif ainsi que d’un iPhone, d’un iPad, d’un appareil Android ou d’un navigateur web. Voici les étapes à suivre :
- Sur iPhone ou iPad : Réglages > Apps > Musique > Transférer des morceaux depuis d’autres services de musique.
- Sur Android : Ouvrir Apple Music > bouton Plus > Réglages > Transférer des morceaux depuis d’autres services de musique.
- Sur le Web : se rendre sur music.apple.com, se connecter > photo de profil > Transférer des morceaux.
Une fois arrivé sur la page :
- Sélectionner le service de musique tiers puis se connecter avec ses identifiants.
- Choisir les morceaux, albums et playlists à transférer.
- Cliquer sur Ajouter à la bibliothèque.
Apple Music compare ensuite le contenu choisi avec son propre catalogue. Les correspondances exactes sont ajoutées automatiquement, tandis que les morceaux sans équivalent affichent une version alternative à valider dans les 30 jours.
Il faut toutefois noter certaines limites : seules les playlists créées par l’utilisateur peuvent être transférées, et non celles générées automatiquement par le service tiers. Un moindre mal si l'on a des années de playlists à rapatrier et que l'on souhaite conserver ses nombreux coups de cœur musicaux d'une plateforme à l'autre.