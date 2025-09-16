Contrairement à d’autres solutions comme Move to iOS, cet outil ne nécessite pas le téléchargement d’une application supplémentaire. Il est accessible directement depuis un iPhone, un iPad, l’application Apple Music sur Android ou la version web du service. L'outil en question repose sur une technologie développée par SongShift, un service tiers spécialisé dans la migration de contenus musicaux.