Passer à Apple Music vous fait envie mais transférer un à un tous les titres vous fait moins envie ? La marque à la pomme a présenté un nouvel outil qui va vous faciliter la vie.
Apple a annoncé ce lundi que son outil de transfert de musique, permettant d’importer des bibliothèques et des playlists depuis d’autres services de streaming musical, est désormais disponible dans le monde entier. Seuls quelques pays, dont la Chine, la Birmanie et la Russie, ne peuvent pas encore en bénéficier.
Un outil accessible même sans appareil Apple
Contrairement à d’autres solutions comme Move to iOS, cet outil ne nécessite pas le téléchargement d’une application supplémentaire. Il est accessible directement depuis un iPhone, un iPad, l’application Apple Music sur Android ou la version web du service. L'outil en question repose sur une technologie développée par SongShift, un service tiers spécialisé dans la migration de contenus musicaux.
Pour l’utiliser, il suffit de disposer d’un abonnement actif à Apple Music et d’avoir activé la synchronisation de la bibliothèque sur tous les appareils concernés. Sur iPhone ou iPad, l’option se trouve dans
- Réglages
- Apps
- Musique
- Sélectionner « Transférer de la musique depuis d’autres services ».
Sur Android, elle est accessible via le bouton « Plus » (trois points), tandis que sur le web, il faut cliquer sur sa photo ou l'icône utilisateur en haut à droite, puis choisir « Transférer de la musique ».
Fonctionnement et limitations
Ce nouvel outil permet de transférer des titres, des albums et des playlists depuis des plateformes comme Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Tidal ou Deezer. Cependant, Apple précise que « les éléments transférables dépendent du service d’origine ».
Une fois la migration lancée, le système recherche des correspondances dans le catalogue d’Apple Music. Si certains morceaux ne sont pas disponibles, l’utilisateur dispose de 30 jours pour les passer en revue ou sélectionner des alternatives proposées. Une nouvelle migration ne peut être lancée qu’après cette étape.
Il est à noter que les playlists créées par les services eux-mêmes (comme celles générées automatiquement par Spotify) ne sont pas comprises dans le transfert. La bibliothèque et les playlists d’origine restent inchangées sur les autres plateformes.
- Une offre gratuite intéressante avec de nombreux titres et podcasts.
- Une interface simple avec 3 rubriques et des catégories triées.
- Une bibliothèque complète à alimenter des recommandations du service.