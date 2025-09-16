Apple introduit avec iOS 26 une fonction inédite dans son application de streaming Apple Music. Baptisée AutoMix, elle propose un enchaînement de morceaux automatique par IA. Plus besoin de DJ pour animer une soirée entre amis !
iOS 26 est enfin disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone, et apporte de nombreuses nouveautés, à commencer par Liquid Glass, le nouveau design du système fait de verre, d'effets de transparence et de distorsions. Si Liquid Glass est le gros morceau de cette mise à jour majeure, d'autres nouvelles fonctions sont disponibles à travers toutes les apps, et notamment Apple Music, qui accueille AutoMix. Cette option permet de fluidifier l'écoute de vos playlists en gérant toutes les transitions automatiquement à l'aide de l'IA. Plus d'interruptions, vos morceaux se suivent dans un seul et grand mix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après trois mois de test, AutoMix fonctionne parfaitement.
AutoMix mêle vos morceaux dans un seul et grand mix
AutoMix permet de lier automatiquement deux chansons grâce à des techniques utilisées dans le mixage professionnel. Apple explique que son système analyse les caractéristiques sonores de chaque titre afin d’ajuster le tempo, de prolonger certaines notes et de synchroniser les rythmes. L’utilisateur voit apparaître une animation spécifique dans l’écran de lecture lorsqu’un mix s’enclenche.
AutoMix analyse en temps réel deux morceaux pour trouver la meilleure transition ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
La fonction est activée par défaut sur iOS 26, mais reste paramétrable. Dans les réglages, il est possible de basculer vers un fondu enchaîné classique ou même de désactiver totalement les transitions. Apple laisse donc une marge de personnalisation pour s’adapter aux habitudes de chacun. Pour accéder aux options, il vous faut rendre dans Réglages > Apps > Musique > Transition entre les morceaux.
AutoMix analyse en temps réel deux morceaux pour trouver la meilleure transition ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Cette intégration marque une étape supplémentaire pour Apple Music, qui cherche à se différencier de ses concurrents en enrichissant l’expérience d’écoute. Plutôt que de se limiter à la lecture linéaire, la plateforme mise désormais sur des effets plus immersifs, autrefois réservés aux logiciels de DJ.
Une fonction disponible pour tous les iPhone, et pas seulement ceux compatibles Apple Intelligence
AutoMix n’est pas classé comme une fonction Apple Intelligence. Cela signifie qu’elle ne dépend pas des derniers modèles dotés de puces optimisées pour l’IA. Tous les iPhone compatibles avec iOS 26 peuvent en bénéficier, à commencer par l’iPhone 11 et les générations suivantes.
AutoMix est également disponible à travers CarPlay, l'iPhone étant connecté à l'écran de votre voiture, sur votre Mac dans l'application Musique, et évidemment sur iPad. Malheureusement, les HomePod et HomePod mini n'obtiennent pas cette fonction, et se contentent de fondus plus classiques.
Si vous n'avez pas encore installé iOS 26, vous pouvez dès à présent le récupérer sur votre iPhone pour tester AutoMix. Un abonnement à Apple Music est bien entendu nécessaire pour en bénéficier. Il ne vous restera plus qu'à brancher votre iPhone à une enceinte, et laissez Apple Music devenir le DJ de toutes vos soirées.