AutoMix n’est pas classé comme une fonction Apple Intelligence. Cela signifie qu’elle ne dépend pas des derniers modèles dotés de puces optimisées pour l’IA. Tous les iPhone compatibles avec iOS 26 peuvent en bénéficier, à commencer par l’iPhone 11 et les générations suivantes.

AutoMix est également disponible à travers CarPlay, l'iPhone étant connecté à l'écran de votre voiture, sur votre Mac dans l'application Musique, et évidemment sur iPad. Malheureusement, les HomePod et HomePod mini n'obtiennent pas cette fonction, et se contentent de fondus plus classiques.

Si vous n'avez pas encore installé iOS 26, vous pouvez dès à présent le récupérer sur votre iPhone pour tester AutoMix. Un abonnement à Apple Music est bien entendu nécessaire pour en bénéficier. Il ne vous restera plus qu'à brancher votre iPhone à une enceinte, et laissez Apple Music devenir le DJ de toutes vos soirées.