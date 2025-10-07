Le ton est donc donné, alors que de plus en plus d'artistes sont excédés par les décisions de Spotify. Son modèle économique cristallise la colère : tous les revenus sont rassemblés dans un pot commun, avant d'être redistribués en fonction du nombre total d'écoutes. Concrètement, plus un artiste est populaire, plus il capte une part importante de ce gâteau collectif. À l'inverse, les plus petits n’ont droit qu'aux miettes… Quand ils en ont.