La semaine dernière, Spotify annonçait un changement majeur au sein de sa direction : le départ du patron historique Daniel Ek, qui sera remplacé par le tandem Gustav Söderström et Alex Norström. Mais il n'est pas certain que cela apaise les griefs accumulés des artistes.
Car les deux hommes, qui occupent actuellement les postes de directeur produit et technologie et de directeur commercial, sont catégoriques : leurs agissements s'inscriront dans la continuité de ceux de leur prédécesseur.
« Bien que nous apportions des expériences et des perspectives différentes au poste de P.-D.G, nous avons tous deux un fort penchant pour l'action et sommes impatients de nous mettre au travail, sachant que nous pouvons compter sur le partenariat et le soutien indéfectible de Daniel », font-ils savoir.
Un système de rémunération qui défavorise les petits artistes
Le ton est donc donné, alors que de plus en plus d'artistes sont excédés par les décisions de Spotify. Son modèle économique cristallise la colère : tous les revenus sont rassemblés dans un pot commun, avant d'être redistribués en fonction du nombre total d'écoutes. Concrètement, plus un artiste est populaire, plus il capte une part importante de ce gâteau collectif. À l'inverse, les plus petits n’ont droit qu'aux miettes… Quand ils en ont.
En pratique, chaque écoute rapporte entre 0,003 et 0,005 dollar, soit à peine quelques milliers de dollars pour 1 million de streams, avant les déductions du label et des ayants droit. Les musiciens dont les morceaux génèrent moins de 1 000 écoutes par an, eux, ne touchent tout simplement rien.
Et depuis 2024, la situation s'est encore dégradée avec l'intégration des livres audio dans l'abonnement Premium : tandis que les heures d'écoute se sont envolées, la part revenant à la musique a mécaniquement fondu. Ajoutez à cela la hausse des contenus générés par intelligence artificielle (IA), ainsi que la mauvaise qualité audio, le Lossless étant disponible depuis peu, et vous obtenez un cocktail extrêmement défavorable pour les artistes.
Daniel Ek ne part pas vraiment
De nombreux musiciens pointent également du doigt les investissements personnels de Daniel Ek dans le domaine militaire. Le Suédois a notamment financé la société allemande de défense Helsing, spécialisée dans l'IA militaire, via son fonds d'investissement Prima Materia. Un choix moralement incompatible avec le monde de la musique pour beaucoup.
Et si l'on pourrait croire que son départ en tant que P.-D.G permettrait de rassurer les artistes, il n'en est rien ! Car Ek devient le président exécutif de Spotify : il aura toujours son mot à dire dans la stratégie à long terme du service de streaming musical.
Vous l'aurez donc compris. Le changement de visage à la tête de l'entreprise ne s'accompagnera très certainement pas de nouveau cap à suivre, quitte à continuer à se mettre les artistes à dos.