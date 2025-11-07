Derrière cette dimension ludique se cache aussi une logique de données. Ces statistiques hebdomadaires nourrissent les algorithmes de recommandation et permettent à Spotify d’affiner encore ses playlists personnalisées. En somme, l’entreprise suédoise transforme l’écoute en un dialogue permanent entre l’utilisateur, sa musique et la plateforme.



Avec ces "mini Wrapped", Spotify confirme sa volonté de rester la référence du streaming musical social, intégrant des nouveautés très régulièrement à son application et tentant de créer de nouvelles "habitudes" chez ses utilisateurs.