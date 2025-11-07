Spotify veut prolonger la magie de son célèbre Wrapped, ce récapitulatif musical annuel devenu un rituel sur les réseaux sociaux chaque mois de décembre.
Désormais, plus besoin d’attendre la fin de l’année pour découvrir (et surtout partager) ses habitudes d’écoute ! La plateforme déploie une nouvelle fonction de statistiques hebdomadaires, accessible dès aujourd’hui pour les utilisateurs gratuits et Premium dans plus de 60 pays, dont la France.
Un "Wrapped" hebdomadaire
Chaque semaine, l’application mettra en avant vos artistes et morceaux les plus écoutés, avec la possibilité d’obtenir un "highlight" personnalisé : la découverte d’un nouvel artiste, un record de temps d’écoute ou un palmarès inattendu. Le tout est présenté dans une interface simple, pensée pour être facilement partageable. Spotify mise ainsi sur la viralité avec des "cartes" hebdomadaires qui pourront facilement être diffusées en story, en message privé ou directement dans l’application via la nouvelle interface sociale intégrée.
Voici, en images, à quoi ressemble cette nouvelle fonctionnalité.
Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie claire : faire vivre l’expérience Wrapped toute l’année. Chaque fin d’année, le phénomène Wrapped déclenche une vague de publications sur Instagram, X ou TikTok, où des millions d’utilisateurs exhibent fièrement leur profil musical. Spotify veut désormais étaler cet engouement sur douze mois, en transformant la musique en contenu social continu.
Le principe n’est pas inédit (YouTube Music propose déjà des "Recaps" saisonniers), mais Spotify ajoute ici sa touche avec un format plus personnel, plus régulier, et intégré à l’écosystème de l’app. L’idée est de récompenser la fidélité des auditeurs tout en renforçant le lien émotionnel avec la plateforme et les artistes.
Derrière cette dimension ludique se cache aussi une logique de données. Ces statistiques hebdomadaires nourrissent les algorithmes de recommandation et permettent à Spotify d’affiner encore ses playlists personnalisées. En somme, l’entreprise suédoise transforme l’écoute en un dialogue permanent entre l’utilisateur, sa musique et la plateforme.
Avec ces "mini Wrapped", Spotify confirme sa volonté de rester la référence du streaming musical social, intégrant des nouveautés très régulièrement à son application et tentant de créer de nouvelles "habitudes" chez ses utilisateurs.
