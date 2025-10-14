Les parents peuvent enfin souffler : les playlists des enfants ne viendront plus perturber leurs recommandations ou leur Spotify Wrapped. Le service de streaming lance ses comptes supervisés, dédiés aux moins de 13 ans.
Jusqu’ici, les familles partageant un abonnement Premium vivaient un petit chaos musical. Entre les comptines pour enfants, « Libéré, Délivré » en boucle et les playlists familiales, les algorithmes de Spotify avaient bien du mal à s’y retrouver. Pour résoudre ce problème, la plateforme suédoise déploie à grande échelle une nouvelle fonction : les comptes gérés pour les jeunes auditeurs, déjà testés dans plusieurs pays européens et désormais disponibles en France.
Vos enfants auront maintenant leurs propres comptes, playlists et recommandations
Ces comptes individuels pour les moins de 15 ans sont rattachés au forfait Premium Famille, mais offrent une expérience distincte, pensée pour les jeunes auditeurs. Chaque enfant peut créer ses propres playlists, accéder à des recommandations personnalisées, et profiter de fonctionnalités comme les playlists quotidiennes ou Discover Weekly, sans influencer les algorithmes de ses parents. En clair, plus aucun risque que « La Reine des Neiges » ne vienne ruiner les suggestions du compte principal.
Spotify a aussi prévu une série d’outils pour rassurer les parents : un filtre de contenu explicite, la possibilité de bloquer certains artistes ou titres, et une option pour masquer les vidéos ou boucles qui accompagnent certaines chansons. Les fonctions interactives, comme les messages ou les partages, sont quant à elles désactivées par défaut pour protéger les enfants des contenus et propos sensibles.
Au-delà de la sécurité, ces comptes gérés par les parents marquent une étape importante dans la personnalisation du service. Chaque profil, enfant comme adulte dispose de son propre historique, ses recommandations et son Spotify Wrapped, permettant à chaque membre de la famille de conserver son univers musical intact.
Une vraie victoire pour les parents, souvent agacés de voir leurs statistiques annuelles envahies par des chansons pour les plus petits. Pour cette année c'est un peu tard, mais en 2026, votre Spotify Wrapped reflétera enfin vos goûts, et pas ceux du petit dernier.
Pour Spotify, l’enjeu est aussi de favoriser la découverte musicale dès le plus jeune âge, tout en encadrant son usage. Dans son communiqué, l’entreprise explique vouloir « donner aux parents et aux enfants la possibilité d’explorer la musique ensemble, de partager les morceaux d’hier et d’en découvrir de nouveaux ». On imagine que les parents abonnés à d'autres plateformes comme Deezer ou Apple Music vont maintenant guetter l'arrivée d'une fonction similaire.
Comment ajouter un compte enfant sur Spotify ?
Pour ajouter un compte enfant, il suffit de se rendre dans les paramètres de l'application mobile :
- Appuyez sur votre photo de profil en haut.
- Appuyez sur Préférences et confidentialité Préférences.
- Appuyez sur Compte (Android) ou faites défiler vers le bas jusqu'à Compte (iOS), puis appuyez sur Premium Famille.
- Dans la rubrique Membres de l'abonnement, sélectionnez l'option permettant d'ajouter des membres à votre abonnement.
- Sélectionnez Ajouter une personne de moins de 15 ans.
- Appuyez sur Ajouter un compte.
Pour la version de bureau, vous devrez :
- Accéder à votre page de compte
- Sélectionner Gérer les membres.
- Dans la rubrique Membres de l'abonnement, sélectionnez Ajouter une personne de moins de 15 ans.
- Sélectionnez Ajouter un compte.
Spotify précise que cette fonction est évidemment réservée aux abonnés Famille Premium et qu’elle sera déployée progressivement dans les 15 prochains jours. Courage d'ici là, ça va bientôt s'arranger.