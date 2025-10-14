Ces comptes individuels pour les moins de 15 ans sont rattachés au forfait Premium Famille, mais offrent une expérience distincte, pensée pour les jeunes auditeurs. Chaque enfant peut créer ses propres playlists, accéder à des recommandations personnalisées, et profiter de fonctionnalités comme les playlists quotidiennes ou Discover Weekly, sans influencer les algorithmes de ses parents. En clair, plus aucun risque que « La Reine des Neiges » ne vienne ruiner les suggestions du compte principal.

Spotify a aussi prévu une série d’outils pour rassurer les parents : un filtre de contenu explicite, la possibilité de bloquer certains artistes ou titres, et une option pour masquer les vidéos ou boucles qui accompagnent certaines chansons. Les fonctions interactives, comme les messages ou les partages, sont quant à elles désactivées par défaut pour protéger les enfants des contenus et propos sensibles.

Au-delà de la sécurité, ces comptes gérés par les parents marquent une étape importante dans la personnalisation du service. Chaque profil, enfant comme adulte dispose de son propre historique, ses recommandations et son Spotify Wrapped, permettant à chaque membre de la famille de conserver son univers musical intact.

Une vraie victoire pour les parents, souvent agacés de voir leurs statistiques annuelles envahies par des chansons pour les plus petits. Pour cette année c'est un peu tard, mais en 2026, votre Spotify Wrapped reflétera enfin vos goûts, et pas ceux du petit dernier.

Pour Spotify, l’enjeu est aussi de favoriser la découverte musicale dès le plus jeune âge, tout en encadrant son usage. Dans son communiqué, l’entreprise explique vouloir « donner aux parents et aux enfants la possibilité d’explorer la musique ensemble, de partager les morceaux d’hier et d’en découvrir de nouveaux ». On imagine que les parents abonnés à d'autres plateformes comme Deezer ou Apple Music vont maintenant guetter l'arrivée d'une fonction similaire.