Ce retour aux sources est un pari audacieux. En renforçant ce qui fait sa singularité, SoundCloud espère non seulement fidéliser sa base d’utilisateurs, mais aussi attirer ceux qui cherchent une expérience musicale moins formatée et plus vivante, une approche qui pourrait bien fonctionner tant les jeunes générations semblent se détourner des réseaux sociaux classiques pour le partage de leurs découvertes culturelles. Des plateformes comme Letterboxd, Goodreads et Last.FM connaissent un véritable second souffle depuis ces dernières années, et les pontes de SoundCloud l'ont probablement remarqué eux aussi. Le succès dépendra de la capacité de ces outils à créer des connexions authentiques et à faire émerger, encore et toujours, les sons de demain. C’est une belle tentative de remettre un peu de chaleur humaine dans nos écouteurs.