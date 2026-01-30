Deezer a mené des tests concluants avec des leaders du secteur, notamment la Sacem, selon Alexis Lanternier, PDG de la plateforme. La société de gestion collective française devient ainsi le premier partenaire à adopter cette technologie, commercialisée via des licences accessibles sur le portail dédié de Deezer. Le magazine américain spécialisé Billboard utilise également l'outil pour identifier les titres générés par IA dans ses classements.

De son côté, Spotify a supprimé 75 millions de morceaux en un an mais n'interdit pas la musique IA, préférant exclure les contenus de mauvaise qualité de ses recommandations algorithmiques sans déployer de système de détection public. De son côté, Apple Music reste silencieux sur le sujet. Deezer reste ainsi la seule plateforme à étiqueter explicitement les albums contenant des titres générés artificiellement. Les morceaux détectés sont écartés des playlists éditoriales et des recommandations personnalisées, mais restent cependant accessibles sur la plateforme.

Pour cette technologie, Deezer a déposé deux brevets en décembre 2024, avec un taux de détection de 99,8% sur les modèles connus. Sa particularité : il peut repérer des contenus IA même sans devoir passer au crible des données d'entrainement spécifiques. C'est cette avancée technique que Deezer souhaite désormais partager avec l'ensemble de l'industrie musicale, en pleine réflexion sur l'encadrement de ces nouveaux contenus.

Ce n'est pas la première fois que Deezer joue la carte de l'ouverture, on avait apprécié le lancement des listes de lecture universelles pouvant être partagées avec les utilisateurs d'un service concurrent.