Un outil d’autant plus nécessaire que les auditeurs peinent à distinguer le vrai du faux. Dans un sondage mené par Ipsos pour Deezer en novembre 2025 auprès de 9 000 personnes dans huit pays, 97 % des participants n’ont pas réussi à identifier laquelle des trois chansons qu’on leur faisait écouter était d’origine humaine. 80 % estiment pourtant que ces contenus devraient être clairement étiquetés, et 52 % considèrent qu’ils ne devraient tout simplement pas figurer dans les mêmes classements que la musique créée par des humains.