Les logiciels de génération musicale comme Suno ou Udio laissent dans leurs créations des traces sonores caractéristiques, des "artefacts" imperceptibles à l'oreille humaine mais détectables algorithmiquement. Ce sont précisément ces signatures qui sont passées au crible par les détecteurs. Deezer revendique un taux de précision de 99,8%. En d'autres termes, moins de 2 morceaux IA sur 1000 passent au travers du filtre, et moins d'1 morceau humain sur 10 000 est identifié à tort.

Pour utiliser le service, il suffit de se rendre sur la page dédiée, et de sélectionner son service de streaming puis d'accorder l'accès à ses playlists. 20 plateformes sont prises en charge, dont Spotify, Apple Music, SoundCloud et YouTube Music. Deezer s'appuie sur Tune My Music, un service tiers que l'entreprise utilise déjà pour permettre aux utilisateurs de transférer leur bibliothèque musicale depuis un concurrent. L'analyse terminée, le résultat signale les morceaux détectés comme synthétiques, avec une option de partage.