Deezer vient de lancer un outil gratuit permettant d'analyser ses playlists à la recherche de morceaux entièrement générés par intelligence artificielle. Ce dernier fonctionne sur l'ensemble des plateformes de streaming.
En avril dernier, nous rapportions que Deezer recevait 75 000 titres générés par IA chaque jour, soit 44% des dépôts quotidiens sur la plateforme. Faute de concurrents ayant adopté sa technologie de détection, la société a décidé de la rendre accessible directement au grand public.
Comment le détecteur de Deezer traque les morceaux synthétiques
Les logiciels de génération musicale comme Suno ou Udio laissent dans leurs créations des traces sonores caractéristiques, des "artefacts" imperceptibles à l'oreille humaine mais détectables algorithmiquement. Ce sont précisément ces signatures qui sont passées au crible par les détecteurs. Deezer revendique un taux de précision de 99,8%. En d'autres termes, moins de 2 morceaux IA sur 1000 passent au travers du filtre, et moins d'1 morceau humain sur 10 000 est identifié à tort.
Pour utiliser le service, il suffit de se rendre sur la page dédiée, et de sélectionner son service de streaming puis d'accorder l'accès à ses playlists. 20 plateformes sont prises en charge, dont Spotify, Apple Music, SoundCloud et YouTube Music. Deezer s'appuie sur Tune My Music, un service tiers que l'entreprise utilise déjà pour permettre aux utilisateurs de transférer leur bibliothèque musicale depuis un concurrent. L'analyse terminée, le résultat signale les morceaux détectés comme synthétiques, avec une option de partage.
Selon les données internes de Deezer, 43% des personnes rejoignant le service depuis une autre plateforme ont déjà au moins un morceau IA dans leurs playlists, sans forcément le savoir. Un sondage Ipsos commandé par Deezer révèle que 97% des auditeurs n'ont pas réussi à distinguer un titre artificiel d'un enregistrement humain lors d'un test en aveugle.
Le PDG Alexis Lanternier rappelle dans un communiqué qu'"aucune autre entreprise n'a encore suivi notre exemple, aussi avons-nous décidé de permettre à tout le monde de vérifier si ses playlists contiennent de la musique synthétique, quelle que soit la plateforme utilisée."
Sur ce terrain, la plateforme reste isolée. Qobuz a développé sa propre solution de détection, tandis qu'Apple et Spotify ont opté pour un système d'étiquetage à déclaration volontaire, laissant aux artistes et distributeurs le soin d'indiquer eux-mêmes l'origine de leurs morceaux. Sur Deezer, les titres identifiés comme synthétiques sont automatiquement exclus des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales, ce qui maintient leur part d'écoute réelle entre 1 et 3% du total des streams, malgré leur volume de dépôt.
Deezer reste une application de streaming musical complète pour écouter de la musique et des podcasts sur différents appareils. Son catalogue musical étendu, ses recommandations personnalisées et son système de téléchargement répondent aux usages quotidiens. La version gratuite permet de découvrir le service tandis que l’offre premium améliore sensiblement la qualité d’écoute et le confort d’utilisation. Grâce à ses options audio, à son interface claire et à sa gestion optimisée du streaming en ligne, Deezer constitue une solution fiable pour profiter de chansons et de contenus musicaux à tout moment.