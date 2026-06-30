Squeak

Ça c’est une mesure concrète qui vise à endiguer le phénomène du spam musical dont les plateformes souffrent et qui a été fortement amplifié ces derniers temps. Si on coupe toute monétisation, on peut espérer que des utilisateurs arrêtent d’envoyer 1000 morceaux par semaine en utilisant plusieurs comptes différents dans le seul but d’essayer de monétiser du contenu peu qualitatif.

Mais cela peut aussi poser d’autres questions. Et si il y avait un faux positif? A partir de quel moment on sait dire avec certitude absolue si une musique a été créée 100% par IA? Ou 90%? Ou 50%? Et puis, on peut aussi considérer qu’un instrument VST est synthétique aussi. Et si quelqu’un achète des échantillons et boucles et les place juste dans un logiciel sans créer soi-même de mélodie (dont certains comme Magix Music Maker sont pleinement orientés vers cette utilisation), peut-on dire que sa musique est réalisée de sa personne? Et si quelqu’un chante et traite sa voix avec Melodyne ou AutoTune?

Je pense qu’il y a aussi certains aspects plus philosophiques dans la notion de créativité… On peut étendre cela à d’autres domaines.