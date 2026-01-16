Alors que le nombre de morceaux IA ne cesse d'augmenter, Bandcamp a décidé de frapper fort et de bannir ce type de musique de sa plateforme.
On le sait, l'IA est la bête noire des artistes, notamment dans le domaine de la création musicale. Face à l'afflux de titres générés par cette technologie, les réactions varient. Certains acteurs, comme Warner, ont préféré tisser des alliances que de s'y opposer. D'autres, comme Deezer ou encore Spotify, ont choisi de lutter contre le spam IA en étiquetant les musiques générées par les robots. La plateforme Bandcamp a, quant à elle, décidé de dire non, tout simplement.
Bandcamp interdit la musique générée par IA
Bandcamp a toujours eu à coeur de protéger les artistes. Ce service, qui permet aux fans de soutenir équitablement leur musiciens favoris, vient de jeter un pavé dans la mare en interdisant la musique IA. L'objectif est clair : faire en sorte que « les musiciens puissent continuer à créer de la musique et que les fans aient la certitude que la musique qu'ils trouvent sur Bandcamp a été créée par des humains. »
Bandcamp a donc modifié sa politique d'utilisation en y intégrant deux principes forts :
- Les contenus musicaux totalement ou partiellement générés avec l'intelligence artificielle ne sont plus autorisés sur le site ;
- Il est également interdit d'utiliser cette technologie pour imiter un artiste ou un style musical.
Une politique qui "privilégie la créativité humaine"
En plus de ce changement de politique, la plateforme a aussi décidé de responsabiliser sa communauté en lui demandant de signaler tous les contenus musicaux qui pourraient être susceptibles d'avoir été générés avec l'IA. Chaque fichier signalé sera, par la suite, examiné par l'équipe Bandcamp : l'annonce indique notamment que la plateforme se réserve « le droit de supprimer toute musique suspectée d'être générée par une IA. »
En disant fermement non à l'intelligence artificielle, le service Bandcamp prouve une fois de plus qu'il place l'humain au coeur de tout, position qu'il a réaffirmée dans son annonce : « Nous croyons que le lien humain tissé par la musique est essentiel à notre société et à notre culture, et que la musique est bien plus qu'un simple produit de consommation. »
Bandcamp devient ainsi la première grande plateforme musicale à dire non à l'IA. Cette décision incitera-t-elle d'autres acteurs à suivre son exemple ? On l'espère.