On le sait, IA et droits d'auteur ne font pas vraiment bon ménage et les professionnels demandent depuis longtemps une meilleure protection de leurs œuvres. Alors que de plus en plus d'auditeurs ne parviennent plus à faire la différence entre les contenus générés par cette technologie et leurs artistes favoris, les procès se multiplient. Poursuivi par Warner Music Group (WMG), Udio a toutefois réussi à trouver un terrain d'entente avec ce producteur de musique.