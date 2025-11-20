Ils étaient en litige, les voici désormais partenaires : Warner Music Group et Udio ont décidé de s'allier pour lancer une nouvelle « plateforme de création, d'écoute et de découverte musicale de nouvelle génération ».
On le sait, IA et droits d'auteur ne font pas vraiment bon ménage et les professionnels demandent depuis longtemps une meilleure protection de leurs œuvres. Alors que de plus en plus d'auditeurs ne parviennent plus à faire la différence entre les contenus générés par cette technologie et leurs artistes favoris, les procès se multiplient. Poursuivi par Warner Music Group (WMG), Udio a toutefois réussi à trouver un terrain d'entente avec ce producteur de musique.
Warner et Udio se réconcilient
L'an passé, les géants de l'industrie musicale ont tiré la sonnette d'alarme face aux morceaux générés grâce à l'IA, dénonçant notamment un « vol de grande envergure ». Accusée par WMG, qui compte parmi ses artistes Lady Gaga, Coldplay ou encore Sabrina Carpenter, la plateforme Udio était sur la sellette, et ce, bien qu'elle ait affirmé avoir mis en place des garde-fous pour éviter les plagiats.
Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Dans un récent communiqué, les deux sociétés ont annoncé qu'elles allaient collaborer ensemble : « Udio a pris des mesures concrètes pour garantir que la musique diffusée sur sa plateforme soit autorisée et sous licence. Cette collaboration s’inscrit dans notre démarche plus globale visant à exploiter de manière responsable le potentiel de l’IA », a notamment expliqué Robert Kyncl, PDG de WMG.
Un tournant historique pour la musique et l'IA
Les deux partenaires ont désormais pour projet de lancer un service de création musicale boosté à l'IA, en collaboration avec les artistes et les auteurs-compositeurs : « le service d'abonnement repensé d'Udio proposera une gamme d'expériences créatives permettant aux utilisateurs de réaliser des remixes, des reprises et de nouvelles chansons à partir des voix d'artistes et des compositions d'auteurs-compositeurs participants, tout en garantissant la rémunération et la reconnaissance des artistes et auteurs-compositeurs. »
Cette décision historique devrait ouvrir la porte à bien d'autres initiatives. Suno, qui a récemment levé 250 millions de dollars et rendu gratuit son modèle le plus avancé, serait également en discussion avec Universal Music Group et Sony Music Entertainment pour obtenir des licences d'utilisation.
Aucun doute, de profondes mutations sont à prévoir pour la musique dans les mois à venir. Reste à voir quel sera l'accueil des auditeurs.