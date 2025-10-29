Dans ce contexte, la gratuité du v4.5-All prend des allures de fuite en avant. Suno semble engagé dans une course contre la montre : devenir trop gros pour échouer avant que la justice ne le rattrape, à l'instar de ce qu'ont fait les gros laboratoires IA, accusés d'avoir pillé le gros du web et de la littérature pour entraîner leurs modèles. La société a d’ailleurs déjà commencé à faire miroiter une version v5, promettant des avancées encore plus spectaculaires, comme pour signifier que son avance technologique est sa meilleure défense.