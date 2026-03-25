Face à la prolifération des morceaux générés par l'IA, Spotify vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui donne aux artistes le contrôle sur les titres qui leur sont attribués.
Les morceaux IA pullulent sur les plateformes de streaming musical : chez Deezer, à titre d'exemple, on recevait plus de 20 000 titres par jour en 2025 et plus de 60 000 aujourd'hui. Face à ce tsunami, la résistance s'organise : technologie de détection, nouveau système de métadonnées, identification des œuvres originales dissimulées au sein de contenus IA, bannissement pur et simple…
La plateforme suédoise Spotify a, elle aussi, eu une idée pour améliorer les choses. On vous explique.
La "Protection du profil artiste" débarque sur Spotify
Spotify a fait de la protection des artistes une « priorité absolue pour 2026 ». Dans une récente annonce, la plateforme a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, nommée « Artist Profile Protection » (« Protection du profil artiste » en français), qui donne aux musiciens un meilleur contrôle sur les contenus diffusés sur leurs comptes. Il s'agit là d'une véritable première dans le monde du streaming musical.
Les morceaux IA sont, il faut bien le dire, un véritable fléau pour les artistes. Comme l'explique Spotify, « il arrive parfois qu'un titre qui n'est pas le vôtre apparaisse sur votre profil sur les plateformes de streaming, que ce soit à cause d'une erreur de métadonnées, d'un autre artiste portant le même nom, ou d'une personne mal intentionnée qui associe sa musique à votre profil. Dans ce cas, votre catalogue, vos statistiques, votre Release Radar et la façon dont vos fans découvrent votre musique peuvent être affectés. »
La nouvelle option, qui s'adresse à tous ceux qui veulent mettre en place une meilleure supervision de leur musique, permet aux artistes de valider les sorties musicales avant qu'elles n'apparaissent sur leur profil. La plateforme précise notamment que cela impose une gestion active, car « un oubli (…) peut retarder ou bloquer (les) publications légitimes. »
Une option prometteuse en version bêta
Comment fonctionne ce nouvel outil ? L'artiste ou son équipe doit tout d'abord, l'activer dans les paramètres « Spotify for Artists ». Par la suite, la plateforme enverra un email aux musiciens à chaque fois qu'une sortie leur sera attribuée. Ils pourront choisir de l'approuver pour qu'elle apparaisse sur leur profil, ou de la refuser. S'ils ne font rien, le titre sera bloqué. Pour pré-approuver certaines sorties, un code unique pourra être partagé avec des plateformes de confiance.
Cette nouvelle protection est, pour l'instant, accessible en version bêta, sur mobile ou ordinateur. Spotify précise que les fonctions actuellement déployées ne sont « pas complètes et définitives ». Les artistes qui le souhaitent peuvent dès à présent participer à ce test et faire remonter leurs suggestions d'amélioration à la plateforme.