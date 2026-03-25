Les morceaux IA sont, il faut bien le dire, un véritable fléau pour les artistes. Comme l'explique Spotify, « il arrive parfois qu'un titre qui n'est pas le vôtre apparaisse sur votre profil sur les plateformes de streaming, que ce soit à cause d'une erreur de métadonnées, d'un autre artiste portant le même nom, ou d'une personne mal intentionnée qui associe sa musique à votre profil. Dans ce cas, votre catalogue, vos statistiques, votre Release Radar et la façon dont vos fans découvrent votre musique peuvent être affectés. »