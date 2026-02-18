Le système développé par Sony AI fonctionne selon deux modes distincts. Lorsqu'un développeur d'IA accepte de coopérer, Sony accède directement aux données d'entraînement du modèle concerné pour identifier les œuvres utilisées à la source. En l'absence de coopération, l'outil compare les morceaux générés avec un catalogue d'œuvres existantes afin d'estimer quelles compositions originales ont pu servir de base.

Ce n'est pas une simple reconnaissance de motifs sonores. L'approche repose sur ce que les chercheurs appellent des « empreintes neurales », une technique qui encode les éléments musicaux, mélodies, harmonies, rythmes, sous forme de représentations numériques. Cela permet de détecter non seulement les copies directes, mais aussi les reprises, les remixes et les dérivés partiels produits par un générateur, là où les systèmes traditionnels de reconnaissance audio auraient échoué. Sony AI, branche recherche et développement du groupe japonais, a vu ses travaux acceptés dans une conférence internationale spécialisée, sans toutefois annoncer de déploiement commercial à ce stade.