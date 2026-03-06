Deezer a été le premier à agir, avec un outil de détection automatique lancé en janvier 2025. En janvier 2026, nous rapportions que la plateforme recevait 60 000 titres entièrement générés par IA chaque jour, soit 39% du contenu total livré. Mais surtout, 85% des écoutes de musique IA relevaient de la fraude en 2025. Deezer a depuis mis sa technologie sous licence pour d'autres acteurs.

Spotify travaille de son côté avec DDEX, un organisme qui définit les normes d'échange de données dans l'industrie musicale. L'objectif est d'intégrer des déclarations IA directement dans les métadonnées des morceaux. Qobuz a aussi déployé son propre système de détection récemment. De son côté, Apple Music mise alors sur la déclaration volontaire, sans aucun contrôle (pour l'instant ?). On pourrait quand même se demander pourquoi un label peu scrupuleux prendrait la peine de signaler quoi que ce soit.