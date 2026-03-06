Apple Music demande à ses partenaires de déclarer eux-mêmes si leurs contenus ont été produits par intelligence artificielle, avec un nouveau système de métadonnées appelé "Transparency Tags". La plateforme ne vérifie rien : tout repose sur la bonne foi des labels et distributeurs.
Apple a communiqué ce dispositif mercredi dans une newsletter adressée à ses partenaires de l'industrie, révélée par Music Business Worldwide. Aucun mécanisme de détection automatique n'est prévu côté plateforme.
Quatre catégories de tags pour couvrir toute la chaîne créative
Apple précise que c'est aux labels de décider ce qui relève ou non d'une création IA, comme ils le font déjà pour les genres ou les crédits. Si un contenu n'est pas tagué, aucune utilisation de l'IA n'est présumée. Apple parle d'une "première étape concrète" vers une transparence à l'échelle de l'industrie.
Le système distingue quatre cas, avec la possibilité de les cumuler si plusieurs dimensions d'un même contenu impliquent l'IA :
- Track : une "portion substantielle de l'enregistrement sonore" a été générée par IA
- Composition : les paroles ou les éléments musicaux ont été produits automatiquement
- Artwork : les visuels statiques ou animés sont générés par IA, uniquement au niveau de l'album
- Music video : tout autre contenu visuel IA, qu'il s'agisse d'un clip autonome ou associé à un album
Un système trop laxiste ?
Deezer a été le premier à agir, avec un outil de détection automatique lancé en janvier 2025. En janvier 2026, nous rapportions que la plateforme recevait 60 000 titres entièrement générés par IA chaque jour, soit 39% du contenu total livré. Mais surtout, 85% des écoutes de musique IA relevaient de la fraude en 2025. Deezer a depuis mis sa technologie sous licence pour d'autres acteurs.
Spotify travaille de son côté avec DDEX, un organisme qui définit les normes d'échange de données dans l'industrie musicale. L'objectif est d'intégrer des déclarations IA directement dans les métadonnées des morceaux. Qobuz a aussi déployé son propre système de détection récemment. De son côté, Apple Music mise alors sur la déclaration volontaire, sans aucun contrôle (pour l'instant ?). On pourrait quand même se demander pourquoi un label peu scrupuleux prendrait la peine de signaler quoi que ce soit.