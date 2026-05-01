Pour trier le bon grain de l’ivraie, Spotify annonce avoir « veillé à ce que plus de 99 % des artistes recherchés par les utilisateurs de Spotify soient vérifiés, représentant des centaines de milliers d’artistes – majoritairement indépendants – de tous genres, à différents stades de leur carrière et dans différentes régions du monde. ». La société tient cependant à rassurer les musiciens qui ne voient pas encore apparaître la coche verte sur leurs profils : le déploiement du badge est progressif et devrait prendre plusieurs semaines.