Spotify redouble d’efforts face à la déferlante de titres générés par l’intelligence artificielle. Sa dernière initiative ? Des badges permettant de reconnaître les artistes humains.
Avoisinant les 300 millions d’abonnés payants, Spotify poursuit son évolution. Le service de streaming, qui s’est récemment lancé dans la vente de livres papier, a déployé une option permettant aux utilisateurs de désactiver les vidéos.
Engagé dans la lutte contre les contenus IA, il a aussi boosté la protection des artistes en proposant un nouvel outil de validation des morceaux. Spotify a aussi eu une autre idée pour mettre en valeur le travail des musiciens. On vous explique.
Spotify lance le badge « Verified by Spotify »
Les outils IA capables de produire de la musique à moindre coût sont de plus en plus nombreux et les plateformes de streaming sont envahies de titres de mauvaise qualité, générés artificiellement. Une concurrence déloyale pour les vrais artistes, qui voient leur visibilité mais aussi leurs revenus mis à mal. Pour lutter contre cette injustice, Spotify a eu une idée : la plateforme vient d’annoncer le lancement d’un nouveau badge vert « Vérifié par Spotify ».
L’objectif ? Aider les utilisateurs à distinguer plus facilement les artistes authentiques de l’intelligence artificielle. Pour obtenir le précieux sésame, les musiciens devront répondre à plusieurs critères :
- Avoir une « présence identifiable sur et hors plateforme » : comptes de réseaux sociaux, produits dérivés, dates de concert seront notamment vérifiés pour prouver l’authenticité du profil ;
- Avoir une « activité et un engagement constant des utilisateurs » : Spotify se méfiera notamment des pics d’engagement ponctuels ;
- Respecter les règles de la plateforme.
Spotify indique avoir prévu une vérification humaine pour compléter son analyse automatisée.
"99 % des artistes recherchés par les utilisateurs de Spotify vérifiés"
Pour trier le bon grain de l’ivraie, Spotify annonce avoir « veillé à ce que plus de 99 % des artistes recherchés par les utilisateurs de Spotify soient vérifiés, représentant des centaines de milliers d’artistes – majoritairement indépendants – de tous genres, à différents stades de leur carrière et dans différentes régions du monde. ». La société tient cependant à rassurer les musiciens qui ne voient pas encore apparaître la coche verte sur leurs profils : le déploiement du badge est progressif et devrait prendre plusieurs semaines.
Dans le même temps, Spotify a aussi lancé une nouvelle section au sein des profils afin de permettre aux artistes de mettre en avant les jalons de leur carrière, leurs sorties musicales mais aussi leurs tournées. Reste à voir si ces initiatives porteront leurs fruits et si elles aideront les artistes à se rapprocher davantage de leur public.